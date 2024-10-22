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Шумы в сердце: как их распознать

2:07
Наука

Шумы в сердце — это необычные звуки, которые можно услышать при сердцебиении. Когда врач прикладывает стетоскоп к груди пациента, обычно он слышит привычные ритмичные звуки: "тук-тук, тук-тук". Однако иногда эти звуки сопровождаются свистящими, жужжащими или скрежещущими шумами, что говорит о нарушении нормального кровотока через сердечные клапаны.

Шумы в сердце: как их распознать
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

По словам доктора Кеннета Элленбогена, профессора кардиологии и директора отделения клинической кардиологической электрофизиологии и кардиостимуляции в Медицинской школе Университета Содружества Виргинии, шумы в сердце могут быть безобидными или указывать на проблему с клапаном, требующую дальнейшего обследования.

Шумы появляются, когда нормальное "закрытие" клапанов нарушается, что приводит к турбулентному кровотоку, вместо ровного и плавного.

Эти звуки могут возникать по разным причинам, включая недостаточное закрытие клапанов, сужение клапанов или врождённые пороки сердца, такие как отверстие в сердце. Также шумы могут быть следствием инфекционных заболеваний, например, бактериального эндокардита или ревматической лихорадки, которые могут повреждать сердечные ткани.

Безобидные или "невинные" шумы в сердце часто наблюдаются у младенцев и подростков в период активного роста, когда сердце приспосабливается к увеличению массы тела. Они также могут появляться у беременных женщин из-за увеличения объема крови.

Примерно 10% взрослых и 30% детей в возрасте от 3 до 7 лет сталкиваются с подобными шумами, которые не представляют опасности.

Однако не все шумы безвредны. Некоторые из них могут быть связаны с заболеваниями сердца и сопровождаться симптомами, такими как одышка, боль в груди или повышенная утомляемость. Важно обратиться к врачу для обследования, если шумы в сердце сопровождаются дискомфортом или подозрительными симптомами.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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