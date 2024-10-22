Океанские тайны: только 25% дна океана картографировано

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Люди исследовали самые разнообразные уголки Земли и даже Луны, но морское дно по-прежнему остается огромной загадкой. Мы картографировали лишь четверть морского дна, используя данные высокого разрешения, и только начинаем раскрывать секреты, скрытые под толщею океанских вод.

Фото: commons.wikimedia by Kevin M. Gill, CC BY 2.0

Ученые, как Вики Феррини из Колумбийского университета, применяют гидролокатор и спутниковые данные для создания карт, но даже самые передовые карты не в состоянии передать всю детализацию.

На сегодняшний день мы полагаемся на комбинацию спутниковых данных и гравитационных измерений, которые помогают моделировать особенности дна океана, хотя это далеко от прямых измерений. Феррини указывает, что для более глубокого понимания нам необходимо не просто картографировать, но и исследовать морское дно напрямую.

Океанские глубины скрывают горные хребты, огромные выступы и извилистые каналы, через которые проходят течения, перемещающие отложения. Даже самые точные карты обладают разрешением в 100 метров, что не позволяет увидеть объекты меньших размеров.

Несмотря на всё это, инициатива «Морское дно 2030» нацелена на создание полной карты к 2030 году. Однако и после создания полной карты дна, перед нами остаются такие вопросы, как состав морского дна и его экосистемы.

Океанская экосистема поддерживает жизнь на планете, и, как хранители Земли, мы должны стремиться понять её для эффективного управления природными ресурсами.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

