Археологи обнаружили древнюю печать с астрономическим объектом

Археологи обнаружили в Туркменистане печать с месяцем и тремя звёздами. Предположительно, изображение на находке является самым древним рисунком астрономического объекта в стране. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Надежду Дубову.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Печать обнаружили во время раскопок на городище Гонур-Депе. По словам Надежды Дубовой, за 2024 год археологи сделали 11 таких находок, однако эта самая необычная.

"Ранее мы не находили изображений, которые можно назвать созвездиями: много отдельных звёзд, полумесяцев — это тоже астрономические объекты. А вот эта печать характерна тем, что здесь 3 звезды расположены определённым образом, интересно, что у туркмен есть созвездие "Уч йылдыз" ("Три звезды"). Мы и предположили, что это астрономический объект, тогда получится, что это древнейшая такая печать, найденная на территории Туркменистана", — объяснила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что археологи обнаружили древнеримскую деревню с роскошной мозаикой в Сицилии.

Уточнения

Туркмениста́н также Туркме́ния, — государство в юго-западной части Средней Азии.

