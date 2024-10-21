Причины неудачи колонизации Северной Америки викингами

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После того как в IX и X веках викинги основали поселения в Исландии и Гренландии, около 1000 года они достигли северо-востока Северной Америки, нынешней территорией Ньюфаундленда, где построили форпост в Л'Анс-о-Медоуз (L'anse aux Meadows) и использовали его для исследования других районов. Издание Live Science пыталось выяснить, почему викинги не занялись колонизацией Северной Америки в тех масштабах, как это сделали европейцы после 1492 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenlaube_(1879)_b_365.jpg by various

Исследовательница викингов в Северной Америке археолог Биргитта Уоллес (Birgitta Wallace) отмечает, что викинги могли и не стремиться к колонизации, так как Гренландия была новым и всё ещё небольшим поселением. По её словам, главной целью экспедиций викингов в Винланд было изучение природных ресурсов, которые могли бы поддержать новую гренландскую колонию.

С другой стороны, исследователь Смитсоновского института Кевин П. Смит (Kevin P. Smith) полагает, что викинги действительно рассматривали возможность основания колонии в Винланде. Средневековые источники свидетельствуют о том, что для некоторых викингов эта земля была возможностью для "вторых сыновей" лидеров колонии в Гренландии обрести собственные территории и стать правителями.

Кристофер Крокер (Christopher Crocker), исследователь из Мемориального университета Ньюфаундленда, считает, что имеется недостаточно доказательств для вывода о намерении викингов создавать постоянные поселения в Северной Америке. Он отмечает, что источники не дают чёткого ответа на вопрос о том, планировали ли викинги долгосрочное заселение этих земель.

По словам Смита, саги ясно указывают на причину, по которой викинги отказались от колонизации Винланда: на этих землях уже проживало гораздо больше людей, чем они привезли с собой. Столкновения с коренными жителями быстро привели к конфликту, в результате которого викинги были вынуждены отступить.

В "Саге об Эрике Рыжем" описывается столкновение между викингами и местными народами, в результате которого несколько викингов были убиты, и они были вынуждены вернуться к своим кораблям. Текст сообщает, что викинги пришли к выводу, что, хотя земля была хорошей, постоянная угроза со стороны местных жителей делала её небезопасной для заселения. Общая численность живших в Гренландии викингов была очень низкой.

Как считает историк Ян Билл (Jan Bill), население Скандинавии в конце эпохи викингов составляло менее миллиона человек, а на Гренландии проживало всего 400-500 человек, с максимумом около 2000-3000 к 1300 году. Численность коренных жителей Винланда в то время неизвестна, но она явно превышала численность викингов.

Также значительным препятствием был маршрут через Северную Атлантику, известный своими холодами и бурями, делавшими морские путешествия очень опасными. Вдобавок к этому, значительное расстояние от Гренландии до Винланда осложняло торговлю, так как доставка товаров в Европу занимала несколько недель. К тому же в эпоху викингов Скандинавия была менее урбанизирована, чем Европа после плавания Колумба, и не могла выделить достаточно ресурсов для колонизации.

После путешествий Колумба эпидемии опустошили коренное население Америки, что облегчило захват территории европейцами. Существуют предположения, что болезни, занесённые викингами, могли стать причиной эпидемии среди коренных жителей арктических районов, но это не распространилось на всю Северную Америку. Кроме того, внутри самих викингов, путешествовавших в Северную Америку, были внутренние разногласия, связанные с религией и тактикой.

Уточнения

Ви́нланд Винла́ндия (исл. Vínland, норв. и швед. Vinland) — название территории Северной Америки, данное исландским викингом Лейфом Эрикссоном примерно в 1000 году.



Л’Анс-о-Медоус (искаж. англ. L'Anse aux Meadows от фр. L'Anse-aux-Méduses, букв. «бухта медуз») — историко-археологический памятник на Большом Северном полуострове острова Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада), где, по данным раскопок, существовало первое в Северной Америке европейское поселение викингов начала XI века.



Ньюфа́ундле́нд (англ. Newfoundland — букв. «новонайденная земля», фр. Terre-Neuve — «новая земля») — остров у северо-восточных берегов Северной Америки. Входит в состав Канады, образуя вместе с землями на полуострове Лабрадор провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор.



«Сага об Эрике Рыжем» (исл. Eiríks saga rauða) — исландская сага о путешествиях викингов в Северную Америку.

