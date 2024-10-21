Учёные нашли процветающую экосистему на дне Тихого океана

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Группа исследователей обнаружила процветающую экосистему в Тихом океане на глубине 2515 метров. Соответствующая статья опубликована в журнале "Nature Communications".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Учёные совершили открытие у побережья Центральной Америки. Они отправили в океан подводную лодку с ковшом для сбора образцов со дна. В результате исследователи обнаружили под камнями полости, в которых находились трубчатые и многощетинковые черви, моллюски, а также морские улитки.

Экосистема располагается около гидротермальных источников, которые образуются на тектоническом разломе. Известно, что найденные организмы обитают на дне океана, несмотря на полное отсутствие света и давление в 250 раз более высокое, чем на поверхности.

Уточняется, что жизнь в экосистеме поддерживают условия в полостях. Они включают в себя температуру до 25 градусов Цельсия, наличие достаточного количества кислорода и умеренную концентрацию сероводорода.

Ранее Pravda.Ru писала, что климатические коллизии погубили империю в Тихом океане.

Уточнения

Ти́хий океа́н — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

