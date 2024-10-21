Учёные нашли процветающую экосистему на дне Тихого океана

Группа исследователей обнаружила процветающую экосистему в Тихом океане на глубине 2515 метров. Соответствующая статья опубликована в журнале "Nature Communications".
Учёные совершили открытие у побережья Центральной Америки. Они отправили в океан подводную лодку с ковшом для сбора образцов со дна. В результате исследователи обнаружили под камнями полости, в которых находились трубчатые и многощетинковые черви, моллюски, а также морские улитки.
Экосистема располагается около гидротермальных источников, которые образуются на тектоническом разломе. Известно, что найденные организмы обитают на дне океана, несмотря на полное отсутствие света и давление в 250 раз более высокое, чем на поверхности.
Уточняется, что жизнь в экосистеме поддерживают условия в полостях. Они включают в себя температуру до 25 градусов Цельсия, наличие достаточного количества кислорода и умеренную концентрацию сероводорода.
Ранее Pravda.Ru писала, что климатические коллизии погубили империю в Тихом океане.
Ти́хий океа́н — самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.