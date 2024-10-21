Гибриды, атланты и инопланетяне: альтернативные версии истоков человека

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Появление человечества объясняют по-разному. Ранее люди верили, что людей сотворил Бог. Когда восторжествовал материализм и позитивизм, стали утверждать, что Homo Sapiens имеет общего предка с приматами. Ущербное предположение Чарльза Дарвина, как и вера древних, удовлетворила далеко не всех, что привело к появлению множества альтернативных объяснений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creación_de_Adán.jpg by Michelangelo

Одной из самых популярных является версия о прибытии на Землю космических пришельцев. Особенно её популяризировали Эрих фон Дэникен в книге "Колесницы богов?" (1968) и Эндрю Томас в "Мы не первые". Сторонники гипотезы утверждают, что многие древние тексты, артефакты и мифы свидетельствуют о контактах с высокоразвитыми инопланетными цивилизациями. С этой теорией связаны такие объекты, как линии Наска в Перу, пирамиды Египта и пирамида Солнца в Теотиуакане.

Не найдя других объяснений для создания столь сложных древних сооружений, сторонники гипотезы приписывают это утраченной инопланетной технологии и знаниям, принесенным с других планет. По их мнению, люди либо произошли от инопланетных существ, либо были генетически модифицированы ими, что объясняет внезапный скачок в уровне интеллекта и культурного развития.

Теорию палеоастронавтов часть учёных воспринимает как псевдоисторическую, которую критикуют за недооценку возможностей древних людей и спекулятивную интерпретацию археологических данных.

Гипотезу водной обезьяны предложил в 1960 году морской биолог Алистер Харди. Согласно его теории, наши предки пошли по иному эволюционному пути, живя вблизи воды. Харди утверждал, что конкуренция за ресурсы на суше вынудила наших предков искать пищу у водоёмов, что привело к развитию уникальных черт: способность задерживать дыхание и появление подкожного жирового слоя.

Среди учёных такая версия считается упрощённой. Они указывают на отсутствие подтверждающих её палеонтологических данных и называют "зонтичной", так как она пытается объяснить множество признаков человека через один адаптивный фактор.

В течение столетий некоторые верили, что Земля не является полностью твёрдой, а имеет внутри огромные полости, где могут существовать неизвестные цивилизации. Некоторые сторонники даже утверждают, что первые люди пришли из "внутреннего мира" или были отправлены туда продвинутыми расами.

Большинство учёных критикует эту теорию, однако астроном XVII века Эдмунд Галлей и другие предполагали, что Земля состоит из концентрических сфер, способных содержать жизнь. Тем не менее, подтверждений этой версии найдено не было.

Гипотеза гибридного происхождения от обезьяноподобного предка вызывает споры. Она предполагает, что люди могли быть результатом гибридизации между разными видами, возможно, с участием инопланетян. Теория утверждает, что наша ДНК представляет собой смесь генов древних приматов и неизвестной "инопланетной" генетики, что объясняет уникальные когнитивные способности человека.

Существовавшие до Великого Потопа высокоразвитые цивилизации, как в мифе об Атлантиде, которая якобы ушла под воду, также нашёл своё место среди теорий о происхождении человека. Вполне вероятно, что задолго до Месопотамии и Древнего Египта существовали культуры, которые могли повлиять на развитие человечества.

Уточнения

Атланти́да — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона «Тимей» и «Критий» (со ссылкой на Солона).



Э́дмунд Галле́й (Э́дмонд Хэ́лли, англ. Edmond Halley; 29 октября (8 ноября) 1656 — 14 (25) января 1742) — английский астроном, геофизик, физик и демограф, внёс крупный вклад во все перечисленные науки.



Алистер Харди (англ. Alister Clavering Hardy; 10.02.1896, Ноттингем, Англия — 22.05.1985, Оксфорд) — британский морской биолог.



Э́рих фон Дэ́никен (нем. Erich von Däniken; род. 14 апреля 1935, Цофинген, Швейцария) — швейцарский писатель, один из известнейших идеологов теории палеоконтакта.

