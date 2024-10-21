Микропластик проникает в организм плода: тревожные выводы учёных

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Рутгерса (США) выяснили, что микроскопические пластиковые частицы могут преодолевать плацентарный барьер у беременных крыс и попадать в органы плода. Эти выводы были опубликованы в журнале Science of the Total Environment (STE), сообщает Газета.Ru.

Фото: pxhere

В рамках десятидневного эксперимента учёные подвергли беременных крыс воздействию аэрозольного пластикового порошка. Через две недели после рождения у новорожденных были обнаружены микрочастицы пластика в легких, печени, почках, сердце и мозговой ткани. В контрольной группе, не поддававшейся воздействию пластика, такие частицы не нашли.

Результаты вызывают тревогу в контексте возможной токсичности микропластика для здоровья как матерей, так и их детей. Исследователи настаивают на необходимости обсуждения ужесточения норм касательно использования опасных пластиковых материалов.

Микро- и нанопластики становятся все более распространенными загрязнителями, обнаруживаемыми в продуктах питания, воде и даже воздухе. Учёные все чаще связывают их негативное воздействие с серьезными угрозами для здоровья, включая рак, воспалительные процессы, нарушения в иммунной системе и сердечно-сосудистые заболевания.

Уточнения

Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.

