Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом
Учёные нашли процветающую экосистему на дне Тихого океана
Как получить красивый ковер из мха в саду: простые шаги к успеху
La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Сколько промилле допустимо у водителя после изменения законодательства
Ошибки мужского стиля, которые отталкивают женщин: мнение стилиста
Как выбрать идеальное имя для вашего щенка
Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом

Микропластик проникает в организм плода: тревожные выводы учёных

1:23
Наука

Исследователи из Университета Рутгерса (США) выяснили, что микроскопические пластиковые частицы могут преодолевать плацентарный барьер у беременных крыс и попадать в органы плода. Эти выводы были опубликованы в журнале Science of the Total Environment (STE), сообщает Газета.Ru.

Микропластик проникает в организм плода: тревожные выводы учёных
Фото: pxhere

В рамках десятидневного эксперимента учёные подвергли беременных крыс воздействию аэрозольного пластикового порошка. Через две недели после рождения у новорожденных были обнаружены микрочастицы пластика в легких, печени, почках, сердце и мозговой ткани. В контрольной группе, не поддававшейся воздействию пластика, такие частицы не нашли.

Результаты вызывают тревогу в контексте возможной токсичности микропластика для здоровья как матерей, так и их детей. Исследователи настаивают на необходимости обсуждения ужесточения норм касательно использования опасных пластиковых материалов.

Микро- и нанопластики становятся все более распространенными загрязнителями, обнаруживаемыми в продуктах питания, воде и даже воздухе. Учёные все чаще связывают их негативное воздействие с серьезными угрозами для здоровья, включая рак, воспалительные процессы, нарушения в иммунной системе и сердечно-сосудистые заболевания.

Уточнения

Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Ошибки мужского стиля, которые отталкивают женщин: мнение стилиста
Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом
Как выбрать идеальное имя для вашего щенка
Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке
Врач рассказала о вреде модной "диеты хищника"
Потолок как элемент дизайна: идеи для оригинального оформления
Литва может одолжить до €500 млн на оборонные нужды
Российских конькобежцев могут допустить до олимпийских соревнований
Гибриды, атланты и инопланетяне: альтернативные версии истоков человека
Микропластик проникает в организм плода: тревожные выводы учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.