Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой
Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей
Почему толстый кот - это не мило, а опасно
Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца
Ученые описали вероятный конец Вселенной
Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал
Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы
Эндокринолог Гаптыкаева рассказала, по каким причинам может возникать дефицит железа
Новым президентом Вьетнама избран генерал Лыонг Кыонг

Сибирские ученые взрастили супер-зерно для сурового климата

3:25
Наука

Научно-образовательный центр (НОЦ) "Енисейская Сибирь" представил новые сорта зерновых культур, способных повысить урожайность в сибирских условиях.

Сибирские ученые взрастили супер-зерно для сурового климата
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 3.0

Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" добились значительных успехов в селекции пшеницы, ячменя и овса. Полученные сорта не только соответствуют существующим технологическим стандартам, но и превосходят аналоги по урожайности на 10-15%. Главное преимущество новых зерновых — их адаптация к суровому сибирскому климату и повышенная морозоустойчивость.

Селекция растений — это сложный процесс создания новых сортов с улучшенными характеристиками, такими как всхожесть, урожайность и строение промышленно используемых частей.

Ученые НОЦ "Енисейская Сибирь" пояснили, что в основе селекции лежит анализ генома растения и выявление генов, отвечающих за конкретные свойства. Для получения растений с улучшенными характеристиками, носители "супергенов" скрещиваются естественным путем, без вмешательства в ДНК. Весь процесс, от выявления нужных генов до регистрации нового сорта в Государственном реестре, занимает от 10 до 12 лет.

Особое внимание специалисты уделили адаптации новых сортов к климатическим условиям Красноярского края и Республики Хакасия. Сергей Герасимов, заведующий лабораторией селекции серых хлебов Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства СО РАН, рассказал о важности морозостойкости для озимых культур.

Он пояснил, что озимые культуры, в отличие от яровых, засеваются осенью и зимуют под снегом, поэтому им необходима повышенная устойчивость к низким температурам и малоснежным зимам, характерным для Сибири. В настоящее время новые сорта пшеницы, ржи и ячменя, как озимые, так и яровые, проходят государственные испытания.

Сергей Герасимов также отметил, что новые сорта ячменя обладают гладкими остями, что делает их более предпочтительными для кормления скота, так как они не травмируют ротовую полость животных. Испытания показали, что из новых сортов озимой ржи можно получить муку высокого качества, подходящую для хлебопечения.

В настоящее время новые сорта проходят процедуру патентования и регистрации в Государственном реестре селекционных достижений. После этого они станут доступны для крупных агрохолдингов. Для обеспечения рынка достаточным количеством семян, ученые уже занимаются их размножением.

Новые сорта получили названия, связанные с сибирскими топонимами, следуя традиции, заложенной при создании сорта ячменя "Абалак", который сегодня занимает лидирующие позиции в Тюменской области.

НОЦ "Енисейская Сибирь", работающий на базе Сибирского федерального университета, объединяет девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Его деятельность направлена на улучшение экологической обстановки в регионе и декарбонизацию российской промышленности в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Уточнения

Селе́кция - наука разрабатывающая способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении. Отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных.

Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку
Топ-10 домашних упражнений для укрепления ног
В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ
Учёные ТГАСУ разработали передовую технологию очистки воды от опасных азотных соединений
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.