Сибирские ученые взрастили супер-зерно для сурового климата

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Научно-образовательный центр (НОЦ) "Енисейская Сибирь" представил новые сорта зерновых культур, способных повысить урожайность в сибирских условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 3.0

Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" добились значительных успехов в селекции пшеницы, ячменя и овса. Полученные сорта не только соответствуют существующим технологическим стандартам, но и превосходят аналоги по урожайности на 10-15%. Главное преимущество новых зерновых — их адаптация к суровому сибирскому климату и повышенная морозоустойчивость.

Селекция растений — это сложный процесс создания новых сортов с улучшенными характеристиками, такими как всхожесть, урожайность и строение промышленно используемых частей.

Ученые НОЦ "Енисейская Сибирь" пояснили, что в основе селекции лежит анализ генома растения и выявление генов, отвечающих за конкретные свойства. Для получения растений с улучшенными характеристиками, носители "супергенов" скрещиваются естественным путем, без вмешательства в ДНК. Весь процесс, от выявления нужных генов до регистрации нового сорта в Государственном реестре, занимает от 10 до 12 лет.

Особое внимание специалисты уделили адаптации новых сортов к климатическим условиям Красноярского края и Республики Хакасия. Сергей Герасимов, заведующий лабораторией селекции серых хлебов Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства СО РАН, рассказал о важности морозостойкости для озимых культур.

Он пояснил, что озимые культуры, в отличие от яровых, засеваются осенью и зимуют под снегом, поэтому им необходима повышенная устойчивость к низким температурам и малоснежным зимам, характерным для Сибири. В настоящее время новые сорта пшеницы, ржи и ячменя, как озимые, так и яровые, проходят государственные испытания.

Сергей Герасимов также отметил, что новые сорта ячменя обладают гладкими остями, что делает их более предпочтительными для кормления скота, так как они не травмируют ротовую полость животных. Испытания показали, что из новых сортов озимой ржи можно получить муку высокого качества, подходящую для хлебопечения.

В настоящее время новые сорта проходят процедуру патентования и регистрации в Государственном реестре селекционных достижений. После этого они станут доступны для крупных агрохолдингов. Для обеспечения рынка достаточным количеством семян, ученые уже занимаются их размножением.

Новые сорта получили названия, связанные с сибирскими топонимами, следуя традиции, заложенной при создании сорта ячменя "Абалак", который сегодня занимает лидирующие позиции в Тюменской области.

НОЦ "Енисейская Сибирь", работающий на базе Сибирского федерального университета, объединяет девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Его деятельность направлена на улучшение экологической обстановки в регионе и декарбонизацию российской промышленности в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Уточнения

Селе́кция - наука разрабатывающая способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении. Отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных.

