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Сибирские ученые помогут S7 вдохнуть новую жизнь в авиационные двигатели

3:02
Наука

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) и холдинг S7 обсудили возможности сотрудничества в области ремонта и обслуживания авиационных деталей.

В октябре состоялась встреча руководства ИТПМ СО РАН с представителями S7 AirSpace Corporation, ООО "Технологии и моторы" (входит в ЗАО "Группа компаний С7") и АО "БЭМЗ" (Бердский электромеханический завод). Главной темой обсуждения стало применение инновационных плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для восстановления и технического обслуживания компонентов самолетов на производственной площадке в Бердске.

ИТПМ СО РАН является создателем и производителем передовой промышленной установки плазменного напыления "Термоплазма 50", работающей на основе уникальных электродуговых плазмотронов серии ПНК.

Старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Игорь Гуляев сообщил, что метод атмосферного плазменного напыления используется для нанесения защитных покрытий на детали авиационных газотурбинных двигателей. Эти покрытия обеспечивают защиту от износа, коррозии, высоких температур и электрического воздействия. Одной из наиболее сложных и ответственных задач является создание многослойных теплозащитных покрытий на лопатках турбин и камерах сгорания. Эти покрытия, состоящие из жаростойкого металлического слоя и термобарьерного керамического слоя, позволяют значительно увеличить срок службы деталей в условиях экстремальных температур.

В ИТПМ СО РАН также разработан метод высокопрочной лазерной сварки, применяемый для соединения различных авиационных материалов, включая титановые, алюминиевые и алюминиево-литиевые сплавы.

Заведующий лабораторией Александр Маликов рассказал о разработанной в институте методике восстановления пера лопаток газотурбинных двигателей из титановых и никелевых сплавов. Технология лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет восстановить аэродинамический профиль детали, сохранив ее функциональность.

Еще одним перспективным направлением, успешно прошедшим испытания, является лазерно-плазменная очистка лопаток двигателей от окислов, образующихся после литья. Александр Маликов отметил, что эту нестандартную задачу эффективно решает импульсно-периодический CO2-лазер, который удаляет окислы, не повреждая металл и не изменяя массу лопатки.

Сотрудничество ИТПМ СО РАН и холдинга S7 открывает новые возможности для применения передовых технологий в авиационной отрасли, повышая надежность и долговечность авиационных двигателей.

Уточнения

S7 Group (ЗАО «Группа компаний С7») — российский холдинг, включающий в себя предприятия, занятые организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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