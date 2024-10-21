Имя античного борца дошло до нас спустя две тысячи лет

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Вдоль средиземноморского побережья Турции в Мерсине, в античном городе Анемурий, археологи обнаружили 13-строчную надпись в гавани, возраст которой составляет около 2 тысяч лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrestlers-2-Yusupov_Palace-saint_petersburg.jpg by Yair Haklai

Надпись высотой 120 см, шириной 50 см, посвящена борцу Кайкилиану (Kaikilianos), была найдена высеченной на месте, которое, по-видимому, являлось алтарём или основанием статуи, весом в полтонны.

Кайкилианос занял первое место во втором городском соревновании по борьбе, которое организовывал каждые пять лет известный местный сановник. Надпись увековечивает победу этого спортсмена и показывает, что ко второму веку борьба считалась значимым видом спорта в регионе.

"Из этой надписи мы узнаем, что во II веке нашей эры здесь проводились соревнования. Это были соревнования по борьбе, в которых атлет по имени Кайкилиан добился успеха, и эта надпись была сделана в его честь. Это показывает, что город был оживленным в тот период, с организованными мероприятиями по спорту, особенно по борьбе. Из исторических записей и археологических находок мы знаем, что соревнования, как местные, так и олимпийские по характеру, проводились в те времена. Награждение спортсменов, которые победили в этих соревнованиях, подчеркивает ценность, придаваемую спорту", ​​- процитировала слова губернатора Мерсина Али Хамзы Пехливана (Ali Hamza Pehlivan) издание Daily Sabah.

Город Анемурий (Anemurium), вероятно, был основан финикийцами в IV веке до нашей эры и две тысячи лет назад был частью древнеармянского царства Коммагена, которое достигло своего расцвета в первом веке нашей эры. Античный город был заселен до VII века нашей эры, и повседневная жизнь продолжалась непрерывно в течение всего этого периода.

Раскопки в Анемурии (на участке площадью 600 акров в районе Анамур) ведутся под руководством профессора Мехмета Текоджака (Mehmet Tekocak) по поручению Министерства культуры и туризма Турции и университета Сельчук в Конье.

Пехливан подчеркнул, что Мерсин является домом для многочисленных исторических артефактов, четыре из которых уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время ведутся научные исследования, чтобы предложить еще три объекта наследия для рассмотрения ЮНЕСКО, включая Анемуриум.

"Мы узнали, что некто по имени Флавиан (Flavianus) организовывал соревнования в честь себя каждые пять лет. Во втором из этих соревнований по борьбе среди взрослых победил Кайкилиан. Этот атлет не только выиграл приз, но и был настолько значимым, что в его честь сделали надпись. Вероятно, когда-то на ней красовалась статуя борца, который, возможно, участвовал в других соревнованиях и завоевал множество наград в другом месте", — сообщает Turkiye Today.

Процветающий прибрежный город Анемурий с общественными банями, театрами, некрополями и хорошо спланированными улицами служил ключевым пунктом для морской деятельности, а его богатство отражалось во впечатляющих сооружениях.

Археологические раскопки в Анемурии систематически проводятся с 2018 года под девизом "Проект наследия для будущего". Во время прошлогодних раскопок в термах обнаружили статую женщины, которая, как полагают, была римской богиней здоровья по имени Гигиея.

Кроме того, Текоджак отметил, что предыдущие надписи, найденные в Анемурии, свидетельствуют о том, что город был выдающимся центром спортивной подготовки в античности. Известно, что спортсмены из этого города участвовали в национальных и международных соревнованиях, заслужив награды и признание во многих случаях.

Уточнения



Анемурий (лат. Anemurium) — древний город, расположенный в Киликии. Руины Анемурия находятся на берегу Средиземного моря на западной окраине города Анамур на юге Турции в иле Мерсин.



Гигие́я (Гигея, Гигия, др.-греч. Ὑγιεία, Ὑγεία) в греческой мифологии — богиня здоровья, дочь Асклепия и Эпионы либо Афины.



Коммаге́на (позднехеттск. Куммух, арм. Կոմմագենեի թագավորություն, греч. Βασίλειον τῆς Kομμαγηνῆς) — древнеармянское царство периода эллинизма в Малой Азии, на западном берегу среднего течения Евфрата.



Ме́рсин (тур. Mersin) — город, расположенный на юго-восточном побережье Турции (Мерсинский залив), в котором проживает около 1 765 800 жителей.

