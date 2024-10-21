Учёные раскрыли, какие мужчины чаще проявляют негативное отношение к женщинам

Норвежские учёные из Университета Бергена пришли к выводу, что мужчины, которые либо считают себя слишком привлекательными, либо, напротив, непривлекательными, имеют тенденцию негативно воспринимать женщин.
Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Psychology, было основано на опросе 473 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые не состояли в отношениях.
Выяснилось, что как завышенная самооценка, часто связанная с нарциссизмом, так и низкая самооценка, вызванная разочарованием в себе, могут приводить к агрессивному отношению к женщинам. Агрессию также нередко проявляют мужчины с авторитарными убеждениями, поддерживающие строгую социальную иерархию.
Кроме того, исследователи обнаружили связь между склонностью к игровой зависимости и женоненавистническими настроениями. Эти результаты подчёркивают необходимость глубже изучать психологические факторы, которые влияют на межличностные отношения.
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.