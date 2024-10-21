Учёные раскрыли, какие мужчины чаще проявляют негативное отношение к женщинам

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Норвежские учёные из Университета Бергена пришли к выводу, что мужчины, которые либо считают себя слишком привлекательными, либо, напротив, непривлекательными, имеют тенденцию негативно воспринимать женщин.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, CC0

Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Psychology, было основано на опросе 473 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые не состояли в отношениях.

Выяснилось, что как завышенная самооценка, часто связанная с нарциссизмом, так и низкая самооценка, вызванная разочарованием в себе, могут приводить к агрессивному отношению к женщинам. Агрессию также нередко проявляют мужчины с авторитарными убеждениями, поддерживающие строгую социальную иерархию.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между склонностью к игровой зависимости и женоненавистническими настроениями. Эти результаты подчёркивают необходимость глубже изучать психологические факторы, которые влияют на межличностные отношения.

Уточнения

Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.

