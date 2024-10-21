Билл Гейтс назвал искусственный интеллект угрозой, сопоставимой с ядерным оружием и биотерроризмом

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что угрозы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), сопоставимы с опасностью ядерного и биологического оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Он выразил обеспокоенность быстрыми темпами развития ИИ, называя их "удивительными и немного пугающими". Гейтс подчеркнул, что человечество достигло значительного прогресса, но остаются серьёзные вызовы, среди которых изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ. Издание Daily Mirror отметило, что Гейтс ставит все эти угрозы на один уровень.

При этом он указал, что искусственный интеллект может не только представлять опасность, но и приносить огромную пользу. В частности, технология может помочь улучшить доступ к образованию и медицинским услугам, что делает её потенциал весьма значительным.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Уи́льям Ге́нри Гейтс III — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

