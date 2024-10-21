Археологи нашли древнеримскую деревню с роскошной мозаикой в Сицилии

Археологи сделали значительное открытие на юго-востоке Сицилии, обнаружив в провинции Катания остатки древнеримского поселения, датируемого II-IV веками нашей эры.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки выявили обширную деревню площадью 15 гектаров, находящуюся на возвышенности в 500 метров над уровнем моря, неподалеку от города Видзини. Центральной находкой стал римский дом с великолепным мозаичным полом, свидетельствующим о высоком уровне жизни его обитателей. Одно из помещений, площадью почти 100 квадратных метров, украшено искусной мозаикой.

Археологи применили современные геофизические методы, чтобы получить точные изображения подземных структур без масштабных раскопок, что позволило локализовать местонахождение дома и других объектов. Помимо жилых построек, были обнаружены колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты терра сигиллата — римской керамики с характерным красным покрытием.

Открытие помогает лучше понять экономическую жизнь римлян на Сицилии. Такие поселения играли важную роль в торговле, а многочисленные склады на южном побережье указывают на активное участие региона в морской торговле.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.



Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.

