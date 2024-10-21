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Илону Маску помешала бюрократия на пути к освоению Марса

0:47
Наука

Американские регуляторы запросили у SpaceX исследование о риске падения космического корабля Starship на акулу в океане.

Илону Маску помешала бюрократия на пути к освоению Марса
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Об этом рассказал основатель компании Илон Маск, отметив, что хотя вероятность такого события крайне мала, исключить его полностью нельзя, так как в океане обитает много акул. По словам Маска, представители властей также поинтересовались возможными последствиями взрыва корабля для китов.

Предприниматель высказал мнение, что такие бюрократические требования затрудняют прогресс в освоении космоса, в частности, полет на Марс. Он выразил недоумение по поводу таких запросов, полагая, что они мешают человечеству двигаться вперед в покорении космоса.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Бюрокра́тия (от фр. bureau «бюро, канцелярия» + греч. κράτος «господство, власть», букв. «власть канцелярии») — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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