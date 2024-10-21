Илону Маску помешала бюрократия на пути к освоению Марса

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские регуляторы запросили у SpaceX исследование о риске падения космического корабля Starship на акулу в океане.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Об этом рассказал основатель компании Илон Маск, отметив, что хотя вероятность такого события крайне мала, исключить его полностью нельзя, так как в океане обитает много акул. По словам Маска, представители властей также поинтересовались возможными последствиями взрыва корабля для китов.

Предприниматель высказал мнение, что такие бюрократические требования затрудняют прогресс в освоении космоса, в частности, полет на Марс. Он выразил недоумение по поводу таких запросов, полагая, что они мешают человечеству двигаться вперед в покорении космоса.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Бюрокра́тия (от фр. bureau «бюро, канцелярия» + греч. κράτος «господство, власть», букв. «власть канцелярии») — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

