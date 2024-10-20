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Древний римский форт обнаружен в одном из старейших поселений мира

1:05
Наука

Археологи обнаружили в Турции древнее римское военное сооружение IV века, что подтвердило исторические записи о строительстве крепости во время правления императора Констанция II.

Древний римский форт обнаружен в одном из старейших поселений мира
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Раскопки были проведены в Хасанкейфе, который является одним из старейших заселённых мест на Земле. Римляне построили там форт для защиты границ от персидских вторжений.

Несмотря на длительные исследования, форт был обнаружен только в 2023 году под руководством Зекая Эрдала, историка искусства из Университета Мардина Артуклу.

Уникальность находки заключается в использовании строительной техники "opus isodomum", характерной для римских общественных зданий, но редко встречающейся в провинциях. Одна из ключевых целей сооружения была защита восточных рубежей империи от нападений. Помимо фортификационных построек, археологи нашли артефакты из разных эпох, включая средневековую "целебную чашу" и кольца лучников.

Уточнения

Форт (лат. fortis — «крепкий, сильный») — большое (долговременное — закрытое или временное — полевое [открытое]) замкнутое укрепление, составная часть внешней линии оборонных сооружений фортеции (крепости с цитаделью — детинцем, кремлём, а также башнями-бастионами), и укреплённого района.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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