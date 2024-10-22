Легенды и саги: как викинги проиграли в битве за Америку

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

После первого путешествия Христофора Колумба в 1492 году Испания и другие европейские страны начали активно колонизировать Западное полушарие. Однако викинги уже посетили Северную Америку за несколько столетий до этого.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Примерно в 1000 году н. э. они достигли современных территорий Ньюфаундленда, где основали форпост Ланс-о-Медоуз. Викинги исследовали северо-восток Америки, включая район, который они называли "Винланд", и даже, возможно, основали форпост под названием "Хоп" в районе современного Нью-Брансуика.

Тем не менее, викинги так и не развернули масштабной колонизации, как это сделали европейцы после 1492 года.

Почему же? На этот счёт существуют разные мнения. Археологи считают, что викинги не были заинтересованы в колонизации, поскольку их колония в Гренландии была ещё слишком молодой и маленькой. Они больше интересовались природными ресурсами, которые могли бы поддержать эту колонию.

Исследователи из Смитсоновского института, придерживается другого мнения.

В древних текстах есть свидетельства о планах по созданию колонии в Винланде, но викинги встретили сопротивление коренного населения и не смогли закрепиться на новых землях. В итоге они покинули Америку, потерпев поражение.

В "Саге об Эрике Рыжем" рассказывается, как викинги столкнулись с коренными жителями, что привело к их отступлению и возвращению на родину.

Другие исследователи указывают на трудности морского пути, малочисленность викингов и отсутствие урбанизации в Скандинавии как факторы, препятствовавшие колонизации.

Даже численность населения Гренландии была невелика: на пике развития она составляла около 2000-3000 человек, что делало любую крупномасштабную колонизацию крайне сложной. В итоге викинги отказались от своих планов по колонизации Америки.

Уточнения

Нью-Бра́нсуик (англ. New Brunswick, фр. Nouveau-Brunswick [nuˈvo bʁɔnzˈwik] Нуво́-Бранзуи́к, буквально «Новый Брауншвейг») — провинция на востоке Канады, одна из трёх так называемых Приморских провинций и единственный субъект федерации, официально объявленный двуязычным (официальными являются английский и французский языки).



Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

