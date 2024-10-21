Возвращение вымерших животных: реальность или фантастика

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Возможность вернуть к жизни вымерших животных пока остается на уровне теории, несмотря на прогресс в области геномных последовательностей.

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Однако ученые и исследователи активно работают над технологиями, которые позволили бы модифицировать ДНК современных видов таким образом, чтобы они напоминали вымерших предков и выполняли те же экологические функции.

Например, в рамках проекта "Возрождение и восстановление" обсуждается возможность создания слонов с шерстью, как у мамонтов, с помощью генной модификации.

Подобные методики можно применять и для защиты находящихся под угрозой исчезновения видов, добавляя в их ДНК гены, которые помогут справляться с изменениями климата или бороться с болезнями.

Эта работа находится под строгим контролем законодательства, особенно в США, где изменение генома животных требует разрешения федеральных агентств.

"Да, дополнительный углекислый газ в атмосфере действительно способствует росту растений, но только до определённого момента", — говорит Патрик Мегонигал, старший научный сотрудник Смитсоновского центра экологических исследований.

Растения действительно используют углерод, однако изменение климата также приводит к засухам, наводнениям и пожарам, что угрожает экосистемам.

В конечном итоге, высокие температуры могут подавлять процессы фотосинтеза, что сводит на нет положительное влияние углекислого газа.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

