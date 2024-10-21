Углеводы спасли человечество: почему мы не можем отказаться от сладкого и мучного

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Почему мы так любим углеводы? Новое исследование Университета Буффало и Лаборатории Джексона (JAX) выявило, что дупликация гена амилазы слюны (AMY1) — важного фермента для переваривания крахмала — произошла более 800 000 лет назад.

Фото: flickr.com by Borya, CC BY-SA 2.0

Это открытие помогает объяснить наше пристрастие к углеводам, а также демонстрирует, что генетические изменения, связанные с обработкой крахмалистой пищи, происходили задолго до появления сельского хозяйства. Важно, что это открытие может изменить наше понимание не только эволюции, но и современного питания.

Эволюция переваривания углеводов: историческая перспектива

Человеческая способность переваривать сложные углеводы напрямую связана с геном амилазы слюны (AMY1). В новом исследовании выявлено, что ранние дупликации этого гена стали ключевым моментом адаптации к крахмалистой пище.

Исследователи использовали новейшие технологии секвенирования для изучения геномов древних людей, включая образцы возрастом до 45 000 лет. Оказалось, что у охотников-собирателей, живших задолго до сельского хозяйства, уже было несколько копий AMY1, что позволило им лучше адаптироваться к разнообразным диетам.

Неандертальцы и древние люди: общее генетическое наследие

Интересно, что дупликация AMY1 произошла не только у наших предков, но и у неандертальцев и денисовцев, что указывает на общие генетические корни, возникшие более 800 000 лет назад. Эта дупликация заложила основу для дальнейших эволюционных изменений, которые сформировали нашу способность эффективно переваривать крахмалистые продукты, такие как хлеб и макароны.

Крахмал и эволюция сельского хозяйства

С течением времени генетическая вариативность продолжала развиваться. У древних охотников-собирателей было от четырёх до восьми копий AMY1, что свидетельствует о том, что они уже адаптировались к пище, богатой крахмалом.

Со временем, с появлением сельского хозяйства, количество копий этого гена у фермеров увеличилось. Этот процесс был важным для успешного выживания и размножения, так как люди с большим количеством копий AMY1 лучше переваривали крахмал и имели больше потомства.

Новые возможности для науки

Учёные также подчеркнули, что это открытие открывает новые горизонты для изучения влияния числа копий AMY1 на здоровье. В будущем возможны исследования, направленные на выявление связи между этой генетической вариацией, метаболизмом глюкозы и заболеваниями, связанными с обменом веществ.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

