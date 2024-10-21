Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллиарды лет назад жизнь на Земле была предельно простой: первые клетки не имели сложных мембран, которые защищают компоненты клетки от агрессивной окружающей среды. Но что, если именно дождевая вода помогла сохранить жизнь в её самых ранних формах?

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Современные клетки невероятно сложны, с внутренними отделами, выполняющими разные функции. Однако миллиарды лет назад, до появления мембран, клетки находились в менее защищённой форме.

В нашем недавнем исследовании, опубликованном в Science Advances, команда учёных из Чикагского и Хьюстонского университетов изучила роль дождевой воды в стабилизации первых клеток. Мы пришли к выводу, что дождевая вода могла сыграть ключевую роль в эволюции, создавая условия для того, чтобы клетки сохраняли свою структуру и развивали функции, необходимые для усложнения.

Протоклетки — простейшие формы жизни — могли образоваться из органических молекул, которые уже существовали на ранней Земле. Это были структуры, в которых уже начинали происходить химические реакции, требующие для этого стабильной среды.

Некоторые учёные предполагают, что мембраны этих первых клеток отсутствовали, и для их стабильности требовалось что-то другое. Одним из таких стабилизаторов могли стать капли коацерватов — органические молекулы, притягивающиеся друг к другу за счёт электростатических сил. Эти капли не имели мембраны, но могли обмениваться веществами с окружающей средой.

Наши исследования показали, что дождевая вода, лишённая ионов и минералов, могла стабилизировать эти капли, предотвращая их слияние и утечку генетического материала, такого как РНК.

Эти результаты открывают новые горизонты в понимании того, как могла возникнуть жизнь на Земле. Возможно, именно дождь в буквальном смысле пролил свет на происхождение жизни, помогая самым ранним клеткам сохранить свою индивидуальность.

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6-7 мм.

