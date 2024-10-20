Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае

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В центральной части Китая, в провинции Хэнань, обнаружено величественное и массивное захоронение, примерно 5000-летней давности. Гробница, найденная на руинах археологического памятника Ванчжуан в городе Юнчэн, вероятно, принадлежала древнему правителю. Это предположение подкреплено тем, что на месте раскопок уже найдено более 350 артефактов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-1500_-1000_Bronze_Mask_Shang_Dynasty_National_Museum_of_China_anagoria.jpg by Anagoria

Исследователи полагают, что Ванчжуан мог быть не просто археологической стоянкой, а столицей доисторического царства. Эту теорию поддержал доцент исторического факультета пекинского Педагогического университета Чжу Гуанхуа, сообщает газета South China Morning Post.

Размеры самой гробницы составляют от 4,52 до 4,8 метра в длину и от 3,47 до 3,68 метра в ширину, и она включает внутренний и внешний саркофаги. Несмотря на повреждения, в захоронении обнаружены более сотни керамических сосудов, около 200 мелких нефритовых украшений, костяные инструменты и останки животных, включая челюсти свиней — символы богатства.

"Новая находка, возможно, принадлежит правителю общества западного Хэнаня, характеризующегося сложной социальной структурой. В китайской археологии такие ранние сложные общества называют архаическими государствами (около 5000 лет назад). Это одна из крупнейших гробниц того периода с обилием подношений, среди которых более 200 керамических сосудов для пиров и нефритовые украшения. Керамика демонстрирует влияние восточных, южных и западных регионов, что указывает на интенсивное взаимодействие с другими сложными обществами", — пояснил журналу Newsweek профессор института археологии Китайской академии общественных наук Ли Синвэй.

В прошлом гробница подверглась серьезным разрушениям: останки владельца были удалены, а многие ценные артефакты похищены. В деревянном саркофаге сохранились лишь несколько костей, в том числе пальцев ног. Нефритовые украшения были разбросаны как внутри, так и снаружи саркофага, а несколько церемониальных каменных клинков оказались намеренно сломанными, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или актах вандализма.

Раскопки на Ванчжуане ведутся с 2023 года. Богатство найденных предметов свидетельствует о существовании четкой социальной иерархии и классового разделения в то время.

Согласно данным агентства Синьхуа, найденная гробница является одной из самых крупных и богатых артефактами среди известных гробниц периода неолита культуры Давэнькоу (4000-2600 годы до н. э.). Эта культура, процветавшая в поздний неолит, представлена на руинах Ванчжуан, относящихся к среднему и позднему этапам её развития.

Культура Давэнькоу была известна разнообразными стратегиями жизнеобеспечения, которые варьировались в зависимости от региона, что отражало приспособляемость её людей к разным условиям. Однако главным достижением оставалось изготовление керамики. Значительные усовершенствования в технике производства наблюдались на протяжении всего периода Давэнькоу, включая изобретение быстрого гончарного круга и улучшенные методы обжига.

Эти инновации привели к появлению характерной и высокоразвитой керамики, которая стала важным показателем социального и культурного развития того времени. Артефакты, найденные на месте раскопок Ванчжуан, указывают на то, что эта область в древности была центром культурного обмена. Влияние различных культур заметно: среди находок есть элементы восточных регионов, центрального Китая и даже бассейна реки Янцзы.

"Ванчжуан — это центр мультикультурного обмена, на который повлияли культуры восточного и центрального Китая, а также бассейна реки Янцзы, развивавший при этом свои уникальные черты", — процитировало Ли издание Global Times.

Уточнения

Культура Давэнькоу (кит. упр. 大汶口文化, пиньинь dàwènkǒu wénhuà) — условное название группы общин, обитавших в эпоху неолита в основном на территории китайской провинции Шаньдун, а также частично на территории провинций Аньхой, Хэнань и Цзянсу в период 4100 — 2600 до н. э..



Юнчэ́н (кит. упр. 永城, пиньинь Yǒngchéng) — город субокружного уровня в провинции Хэнань КНР.



Хэна́нь (кит. упр. 河南, пиньинь Hénán, буквально: «к югу от реки») — провинция на востоке центральной части Китая. Административный центр и крупнейший город — Чжэнчжоу.



Информационное агентство «Синьхуа́» (кит. трад. 新華社, упр. 新华社, пиньинь Xīnhuáshè, буквально: «Агентство „Новый Китай“») — официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР.



Янцзы́ («Длинная река») — самая длинная и многоводная река Евразии, третья в мире по полноводности и четвёртая в мире по длине.

