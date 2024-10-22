Пыльный лед на Марсе может содержать условия для жизни

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование группы астробиологов предполагает, что марсианские ледяные отложения могут защитить микроорганизмы от смертельной радиации, одновременно пропуская свет, необходимый для их выживания. Несмотря на то, что Марс кажется негостеприимным, его климатическая история и скрытые особенности поверхности продолжают вдохновлять ученых на поиски жизни.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, указывает, что даже если первые миссии на Марс не дали значительных результатов, это еще не повод сдаваться.

Оптимисты подчеркивают, что на Красной планете есть регионы, которые мы еще не исследовали, включая провинцию Тарсис. Там вулканизм мог взаимодействовать с ледяными залежами, создавая условия для жизни. Кроме того, залежи льда в средних широтах Марса могут периодически обнажаться, открывая возможность для микроорганизмов использовать свет для фотосинтеза, даже при отсутствии жидкой воды.

На Земле некоторые организмы выживают, используя свет, который проходит через лед, и авторы исследования предполагают, что подобные условия могут существовать на Марсе. Лед смешан с пылью, что позволяет блокировать ультрафиолетовое излучение, защищая ДНК. Однако микробам на Марсе придется найти баланс между количеством света и уровнем защиты, чтобы выжить.

Команда исследователей вычислила так называемую "радиационную обитаемую зону", которая определяет глубину льда, где условия подходят для жизни. Хотя эта зона может оказаться очень узкой, даже такие узкие участки могут быть перспективны для исследований.

Тем не менее, возможность нахождения жизни на Марсе зависит от множества факторов: состава льда, наличия пыли и изменения климата планеты. Даже если образцы, собранные марсоходами, не дадут признаков жизни, исследователи подчеркивают, что это не конец поисков.

Нам просто предстоит лучше понять марсианские условия и выбрать новые целевые регионы для исследований.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

