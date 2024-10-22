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Ученые создали "умный" инсулин для диабетиков

1:28
Наука

Учёные из датской фармацевтической компании Novo Nordisk разработали новый тип инсулина, который способен предотвращать внезапные падения уровня сахара в крови у диабетиков. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые создали "умный" инсулин для диабетиков
Фото: commons.wikimedia.org by Reza babaeian, CC BY-SA 3.0

Новый инсулин, названный NNC2215, обладает уникальной способностью адаптироваться к уровню глюкозы в крови. Он оснащён специальным молекулярным "переключателем", который активируется при высоком уровне глюкозы, высвобождая инсулин, и инактивируется при снижении уровня сахара, предотвращая избыточное поглощение глюкозы.

Это нововведение значительно снижает риск гипогликемии — опасного состояния, которое может угрожать жизни диабетиков.

Лабораторные исследования показали, что при изменении уровня глюкозы с 3 до 20 мМ, активность рецепторов к новому инсулину NNC2215 увеличивается в 3,2 раза, что демонстрирует его способность точно реагировать на изменения уровня сахара. Испытания на животных, таких как крысы и свиньи, подтвердили эффективность данного препарата.

Учёные уверены, что этот модифицированный инсулин может предотвратить резкие колебания уровня сахара, которые особенно опасны во время сна, и частично устранить как краткосрочные, так и долгосрочные негативные последствия сахарного диабета.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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