Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из Кубы, Колумбии и Нидерландского университета Утрехта представили результаты исследования, которое меняет представление о движении мантийных потоков Земли. Исследование было проведено на основе геологических образцов с острова Пасхи и опубликовано на портале Phys.org.

Фото: Wikipedia by Patricia Martín Nieto, CC BY-SA 4.0

Остров Пасхи известен своими древними статуями моаи, однако в данном случае он привлёк внимание учёных по другой причине. Вулканический остров, который начал формироваться около 2,5 миллионов лет назад, оказался источником сенсационного открытия: в образцах были найдены кристаллы циркона возрастом 165 миллионов лет.

Этот факт ставит под сомнение общепринятое мнение о синхронности движения мантийных потоков с тектоническими плитами, которое считалось похожим на конвейерную ленту.

Химический анализ цирконов выявил сходство их состава, что указывает на их магматическое происхождение. Ученые использовали метод радиоактивного распада урана для точного определения возраста этих цирконов, которые формируются при кристаллизации магмы.

Обилие обнаруженных цирконов подтвердило их возраст, что заставило исследователей пересмотреть теории о вулканической активности острова.

Результаты исследования показывают, что мантия под островом Пасхи могла оставаться активной на протяжении 165 миллионов лет, что вызывает предположение о том, что мантийные потоки движутся гораздо медленнее, чем считалось ранее.

Учёные предполагают, что древнее вулканическое плато могло быть поглощено под Антарктическим полуостровом, что объясняет сохранение цирконов в молодом вулканическом материале.

Это открытие может привести к пересмотру существующих моделей движения мантии и углубить понимание геологических процессов внутри Земли.

Уточнения

О́стров Па́схи или Рапану́и (исп. Isla de Pascua, рап. Rapa Nui, нидерл. Paas eiland) — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо).

