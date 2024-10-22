Ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что ежедневное употребление клубники способствует снижению уровня холестерина и уменьшению воспаления, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты были опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, PDM

Исследование основывалось на анализе 47 клинических испытаний и 13 наблюдательных исследований, проведённых с 2000 по 2023 год. Ученые выяснили, что клубника богата полифенолами и клетчаткой — веществами, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. Эти фитонутриенты также помогают уменьшить воспаление, что положительно сказывается на здоровье сердца.

Высокий уровень холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек, что может вызвать сужение сосудов, ишемию и тромбоз. Регулярное употребление клубники помогает снизить эти риски, улучшая кардиометаболическое здоровье.

Кроме того, клубника полезна в любом виде — будь то свежая, замороженная или сублимированная. Рекомендуется съедать от одной до четырех чашек ягод в день для оптимального эффекта.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

