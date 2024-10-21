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Ученые узнали точный возраст крупнейшего кратера Луны

1:30
Наука

Британские учёные из Манчестерского университета в сотрудничестве с коллегами из Китая и Швеции установили точный возраст крупнейшего на Луне ударного бассейна — Южный полюс — Эйткен. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Ученые узнали точный возраст крупнейшего кратера Луны
Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, CC BY-SA 2.5

Южный полюс — Эйткен представляет собой гигантский кратер на обратной стороне Луны, его диаметр составляет около 2400 километров, а глубина — до восьми километров. Бассейн возник в результате столкновений Луны с кометами и астероидами, но точный момент его образования до сих пор оставался неопределённым — считалось, что он появился в первые 500 миллионов лет после формирования Луны.

В новом исследовании учёные проанализировали лунный метеорит Northwest Africa 2995, обнаруженный в Алжире в 2005 году. Этот метеорит состоит из фрагментов лунных пород, выброшенных в космос в результате мощного удара. Проанализировав содержание урана и свинца в этих породах, исследователи установили, что их возраст составляет от 4,32 до 4,33 миллиардов лет.

Это открытие позволило уточнить возраст бассейна Южный полюс — Эйткен, который оказался на 120 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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