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Ученые обнаружили "сверхсветовое" излучение от микроквазара недалеко от Земли

Наука

Международная группа астрономов из Мексики, США, Польши и других стран обнаружила источник мощного излучения рядом с Землёй — микроквазар V4641 Sagittarii (V4641 Sgr), находящийся в 20 тысячах световых лет от нас в созвездии Стрельца. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые обнаружили "сверхсветовое" излучение от микроквазара недалеко от Земли
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech

Ранее учёные считали, что источниками космического излучения высоких энергий в нашей галактике являются остатки сверхновых — взрывов гигантских звезд. Однако последние данные показывают, что такие объекты, как микроквазары, также могут быть ответственны за эти мощные выбросы.

Микроквазары — это двойные звездные системы, где чёрная дыра поглощает материю звезды и выбрасывает потоки энергии, называемые джетами, которые могут достигать сотен световых лет в длину. В Млечном Пути известно несколько десятков таких объектов.

V4641 Sgr излучает гамма-фотоны с энергией до 200 тераэлектронвольт. Этот микроквазар состоит из чёрной дыры с массой, превышающей массу Солнца в шесть раз, и звезды, в три раза более массивной, чем Солнце.

Особенность V4641 Sgr заключается в том, что его джеты направлены в сторону Солнечной системы, и благодаря релятивистским эффектам при наблюдении с Земли кажется, что гамма-фотоны движутся в девять раз быстрее скорости света. Это открытие поможет исследовать эволюционные процессы в галактиках, расширяя наши знания о космосе.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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