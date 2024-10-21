Ученые обнаружили "сверхсветовое" излучение от микроквазара недалеко от Земли

Международная группа астрономов из Мексики, США, Польши и других стран обнаружила источник мощного излучения рядом с Землёй — микроквазар V4641 Sagittarii (V4641 Sgr), находящийся в 20 тысячах световых лет от нас в созвездии Стрельца. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech

Ранее учёные считали, что источниками космического излучения высоких энергий в нашей галактике являются остатки сверхновых — взрывов гигантских звезд. Однако последние данные показывают, что такие объекты, как микроквазары, также могут быть ответственны за эти мощные выбросы.

Микроквазары — это двойные звездные системы, где чёрная дыра поглощает материю звезды и выбрасывает потоки энергии, называемые джетами, которые могут достигать сотен световых лет в длину. В Млечном Пути известно несколько десятков таких объектов.

V4641 Sgr излучает гамма-фотоны с энергией до 200 тераэлектронвольт. Этот микроквазар состоит из чёрной дыры с массой, превышающей массу Солнца в шесть раз, и звезды, в три раза более массивной, чем Солнце.

Особенность V4641 Sgr заключается в том, что его джеты направлены в сторону Солнечной системы, и благодаря релятивистским эффектам при наблюдении с Земли кажется, что гамма-фотоны движутся в девять раз быстрее скорости света. Это открытие поможет исследовать эволюционные процессы в галактиках, расширяя наши знания о космосе.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

