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Ученые описали вероятный конец Вселенной

2:11
Наука

Международная команда астрофизиков из Индии и США предложила новую теорию о возможном конце Вселенной. Согласно их предположениям, космическое пространство может достичь предела расширения и постепенно охладиться. Исследование было опубликовано на портале arXiv, который специализируется на нерецензированных научных статьях.

Ученые описали вероятный конец Вселенной
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Основой гипотезы стало понятие голографической темной энергии. Темная энергия традиционно рассматривается как сила, ответственная за расширение Вселенной, но до сих пор ученые не нашли прямых доказательств ее существования. Новая теория утверждает, что и гравитация, и трехмерное пространство, которое мы воспринимаем, могут быть лишь иллюзией.

По мнению исследователей, Вселенная может быть двумерной, но квантовые силы на ее поверхности создают эффект трех измерений.

Эта гипотеза объясняет ускоренное расширение Вселенной, которое приписывается действию темной энергии. По мере расширения космоса, плотность как обычной, так и темной материи уменьшается, но темной энергии становится все больше. В результате ученые сосредоточились на изучении эволюции голографической темной энергии, проигнорировав материю.

В ходе исследования было выявлено, что голографическая темная энергия действительно будет продолжать расширять Вселенную. Однако со временем ее влияние ослабнет, и ускорение замедлится. Расширение начнет постепенно уменьшаться, пока не достигнет почти статического состояния.

Этот процесс ученые называют "Долгой заморозкой". В отличие от более популярных сценариев, таких как "Большая заморозка", где Вселенная бесконечно расширяется, или "Большое сжатие", где она возвращается к состоянию до Большого взрыва, "Долгая заморозка" означает постепенное угасание Вселенной. Когда расширение прекратится, звезды погаснут, а субатомные частицы разлетятся в стороны, оставив космос в холодном и пустом состоянии.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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