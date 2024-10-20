Спячка для космонавтов: секреты летучих мышей помогут покорить космос

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В поисках решений для самых сложных задач человечество часто обращается к мудрости природы. Изучение животных, их физиологических особенностей и адаптаций может открыть новые горизонты в медицине, технике и даже в освоении космоса.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Недавние исследования показали, что летучие мыши, впадающие в зимнюю спячку, могут стать ключом к решению проблемы длительных космических полетов. Ученые из Германии, сравнив кровь летучих мышей и людей, обнаружили механизмы, которые могут позволить "усыплять" космонавтов на время путешествия.

Исследователи из Грайфсвальдского университета, Грайфсвальдского медицинского университета, Института охраны здоровья животных и Фрайбергской горной академии проанализировали сотни тысяч эритроцитов у летучих мышей двух видов — впадающих и не впадающих в спячку, а также у людей.

Анализ проводился при различных температурах, от 10°C до 37°C. Оказалось, что эритроциты всех трех видов становились более вязкими при охлаждении, что является характерной особенностью млекопитающих, впадающих в спячку.

Это явление связано с механическими свойствами клеточной мембраны, которые схожи у летучих мышей и человека.

Ученые подчеркивают, что у летучих мышей изменения в крови во время спячки обусловлены не только внешними факторами, такими как температура и питание, но и внутренними биологическими процессами.

Люди, в отличие от летучих мышей, не способны значительно снижать температуру тела для экономии энергии.

Однако, полученные данные дают надежду на разработку препаратов, которые смогут изменять механические свойства эритроцитов и, таким образом, индуцировать у человека состояние спячки, оптимизируя кровообращение.

Потенциал анабиоза для космонавтики давно обсуждается в NASA. Погружение в сон на время длительного полета позволит существенно сократить потребность в еде и воде, уменьшить объем и массу космического корабля, а также снизить воздействие радиации на организм космонавтов.

Кроме того, спячка поможет минимизировать психологический стресс, связанный с длительным пребыванием в замкнутом пространстве.

Таким образом, изучение механизмов спячки у летучих мышей может стать прорывом в освоении космоса, открывая новые возможности для межзвездных путешествий.

Уточнения

Лету́чие мы́ши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

