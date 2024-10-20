Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением: посуда — мой краш
Какие необычные добавки преобразят вкус борща
Тренд 2024 года: смелая сантехника и яркие цвета в интерьере ванной
Загадочный бордо: стильный маникюр для осенних дней
У кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге
Что добавить в плов для аромата и вкуса
Числа без символов: почему животные не могут считать
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить "ленивую" селедку под шубой

Спячка для космонавтов: секреты летучих мышей помогут покорить космос

2:32
Наука

В поисках решений для самых сложных задач человечество часто обращается к мудрости природы. Изучение животных, их физиологических особенностей и адаптаций может открыть новые горизонты в медицине, технике и даже в освоении космоса.

Спячка для космонавтов: секреты летучих мышей помогут покорить космос
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Недавние исследования показали, что летучие мыши, впадающие в зимнюю спячку, могут стать ключом к решению проблемы длительных космических полетов. Ученые из Германии, сравнив кровь летучих мышей и людей, обнаружили механизмы, которые могут позволить "усыплять" космонавтов на время путешествия.

Исследователи из Грайфсвальдского университета, Грайфсвальдского медицинского университета, Института охраны здоровья животных и Фрайбергской горной академии проанализировали сотни тысяч эритроцитов у летучих мышей двух видов — впадающих и не впадающих в спячку, а также у людей.

Анализ проводился при различных температурах, от 10°C до 37°C. Оказалось, что эритроциты всех трех видов становились более вязкими при охлаждении, что является характерной особенностью млекопитающих, впадающих в спячку.

Это явление связано с механическими свойствами клеточной мембраны, которые схожи у летучих мышей и человека.

Ученые подчеркивают, что у летучих мышей изменения в крови во время спячки обусловлены не только внешними факторами, такими как температура и питание, но и внутренними биологическими процессами.

Люди, в отличие от летучих мышей, не способны значительно снижать температуру тела для экономии энергии.

Однако, полученные данные дают надежду на разработку препаратов, которые смогут изменять механические свойства эритроцитов и, таким образом, индуцировать у человека состояние спячки, оптимизируя кровообращение.

Потенциал анабиоза для космонавтики давно обсуждается в NASA. Погружение в сон на время длительного полета позволит существенно сократить потребность в еде и воде, уменьшить объем и массу космического корабля, а также снизить воздействие радиации на организм космонавтов.

Кроме того, спячка поможет минимизировать психологический стресс, связанный с длительным пребыванием в замкнутом пространстве.

Таким образом, изучение механизмов спячки у летучих мышей может стать прорывом в освоении космоса, открывая новые возможности для межзвездных путешествий.

Уточнения

Лету́чие мы́ши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Последние материалы
Загадочный бордо: стильный маникюр для осенних дней
У кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге
Что добавить в плов для аромата и вкуса
21 октября - день в истории: Стояние на Угре, Трафальгарская битва и день рождения канкана
Спячка для космонавтов: секреты летучих мышей помогут покорить космос
Числа без символов: почему животные не могут считать
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить "ленивую" селедку под шубой
«С думой о великой партии Ленина - Сталина живут и работают трудящиеся Москвы...» - писала газета «Правда» 21 октября 1952 года
В ГАИ объяснили, как сделать, чтобы ваше парковочное место во дворе никто не занимал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.