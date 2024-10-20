Гриб-целитель: новое оружие в борьбе с раком кишечника

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В поисках эффективных и безопасных методов лечения рака, ученые все чаще обращаются к природным источникам. Оказалось, что грибы, обитающие на растениях, могут стать ценным источником новых лекарственных препаратов.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Колоректальный рак, или рак кишечника, является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, требуя постоянного поиска новых подходов к лечению. Современная медицина все чаще отказывается от цитостатических препаратов, которые, хотя и подавляют рост раковых клеток, вызывают множество побочных эффектов.

На смену им приходит таргетная терапия, направленная на специфические молекулы-мишени в раковых клетках. Половина современных таргетных препаратов создана на основе веществ, полученных из растений, бактерий и морских организмов.

Китайские ученые из Фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета совершили прорыв в этой области. Они обнаружили в продуктах обмена гриба Bipolaris victoriae S27, живущего на растениях, новый класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры.

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Angewandte Chemie, показали, что девять из двенадцати обнаруженных соединений обладают противоопухолевой активностью, а одно из них уничтожает раковые клетки кишечника с той же эффективностью, что и цитостатический препарат цисплатин.

В ходе экспериментов на мышах, препарат на основе самого эффективного терпен-неадридного гетеродимера не только уменьшал опухоли, но и не вызывал никаких токсических побочных эффектов.

Ученые выяснили, что эти соединения борются с раком, атакуя фермент DCTPP1, который, по их мнению, может быть биомаркером колоректального рака и новой терапевтической мишенью.

DCTPP1 активизируется в определенных типах опухолей, способствуя распространению раковых клеток и их быстрому делению. Кроме того, этот фермент снижает эффективность лечения, помогая клеткам опухоли сопротивляться лекарствам.

Открытие терпен-неадридных гетеродимеров открывает новые перспективы в лечении рака кишечника, предлагая более эффективный и безопасный подход к борьбе с этим опасным заболеванием.

Уточнения

Карцинома — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

