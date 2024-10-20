Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошка не даёт вам спать по ночам
Оптимальное освещение: настройте свет под ваше настроение
Певица Полина Гагарина показала своё новое хобби: лепили, как могли
Любимов предсказал будущее в 1997 году: Украина воюет с Россией на стороне НАТО
Дерматолог объяснила, когда ванна наносит вред сердцу и ускоряет старение
Выяснилось, какой эффект оказывает на кожу масло косточек малины
Названы 5 способов быстро вскрыть машину, если ключи остались в салоне авто
Врач рассказала о взаимосвязи запоров с варикозным расширением вен
Как заморозить брокколи на зиму: три проверенных способа сохранить все витамины

Гриб-целитель: новое оружие в борьбе с раком кишечника

2:26
Наука

В поисках эффективных и безопасных методов лечения рака, ученые все чаще обращаются к природным источникам. Оказалось, что грибы, обитающие на растениях, могут стать ценным источником новых лекарственных препаратов.

Гриб-целитель: новое оружие в борьбе с раком кишечника
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Колоректальный рак, или рак кишечника, является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, требуя постоянного поиска новых подходов к лечению. Современная медицина все чаще отказывается от цитостатических препаратов, которые, хотя и подавляют рост раковых клеток, вызывают множество побочных эффектов.

На смену им приходит таргетная терапия, направленная на специфические молекулы-мишени в раковых клетках. Половина современных таргетных препаратов создана на основе веществ, полученных из растений, бактерий и морских организмов.

Китайские ученые из Фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета совершили прорыв в этой области. Они обнаружили в продуктах обмена гриба Bipolaris victoriae S27, живущего на растениях, новый класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры.

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Angewandte Chemie, показали, что девять из двенадцати обнаруженных соединений обладают противоопухолевой активностью, а одно из них уничтожает раковые клетки кишечника с той же эффективностью, что и цитостатический препарат цисплатин.

В ходе экспериментов на мышах, препарат на основе самого эффективного терпен-неадридного гетеродимера не только уменьшал опухоли, но и не вызывал никаких токсических побочных эффектов.

Ученые выяснили, что эти соединения борются с раком, атакуя фермент DCTPP1, который, по их мнению, может быть биомаркером колоректального рака и новой терапевтической мишенью.

DCTPP1 активизируется в определенных типах опухолей, способствуя распространению раковых клеток и их быстрому делению. Кроме того, этот фермент снижает эффективность лечения, помогая клеткам опухоли сопротивляться лекарствам.

Открытие терпен-неадридных гетеродимеров открывает новые перспективы в лечении рака кишечника, предлагая более эффективный и безопасный подход к борьбе с этим опасным заболеванием.

Уточнения

Карцинома — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Авто
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению Аудио 
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Последние материалы
Оптимальное освещение: настройте свет под ваше настроение
Певица Полина Гагарина показала своё новое хобби: лепили, как могли
Любимов предсказал будущее в 1997 году: Украина воюет с Россией на стороне НАТО
Дерматолог объяснила, когда ванна наносит вред сердцу и ускоряет старение
Выяснилось, какой эффект оказывает на кожу масло косточек малины
Гриб-целитель: новое оружие в борьбе с раком кишечника
Названы 5 способов быстро вскрыть машину, если ключи остались в салоне авто
Врач рассказала о взаимосвязи запоров с варикозным расширением вен
Как заморозить брокколи на зиму: три проверенных способа сохранить все витамины
Экспресс-метод: как почистить кошачий лоток за минуту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.