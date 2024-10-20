Гриб-целитель: новое оружие в борьбе с раком кишечника

В поисках эффективных и безопасных методов лечения рака, ученые все чаще обращаются к природным источникам. Оказалось, что грибы, обитающие на растениях, могут стать ценным источником новых лекарственных препаратов.
Колоректальный рак, или рак кишечника, является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, требуя постоянного поиска новых подходов к лечению. Современная медицина все чаще отказывается от цитостатических препаратов, которые, хотя и подавляют рост раковых клеток, вызывают множество побочных эффектов.
На смену им приходит таргетная терапия, направленная на специфические молекулы-мишени в раковых клетках. Половина современных таргетных препаратов создана на основе веществ, полученных из растений, бактерий и морских организмов.
Китайские ученые из Фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета совершили прорыв в этой области. Они обнаружили в продуктах обмена гриба Bipolaris victoriae S27, живущего на растениях, новый класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры.
Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Angewandte Chemie, показали, что девять из двенадцати обнаруженных соединений обладают противоопухолевой активностью, а одно из них уничтожает раковые клетки кишечника с той же эффективностью, что и цитостатический препарат цисплатин.
В ходе экспериментов на мышах, препарат на основе самого эффективного терпен-неадридного гетеродимера не только уменьшал опухоли, но и не вызывал никаких токсических побочных эффектов.
Ученые выяснили, что эти соединения борются с раком, атакуя фермент DCTPP1, который, по их мнению, может быть биомаркером колоректального рака и новой терапевтической мишенью.
DCTPP1 активизируется в определенных типах опухолей, способствуя распространению раковых клеток и их быстрому делению. Кроме того, этот фермент снижает эффективность лечения, помогая клеткам опухоли сопротивляться лекарствам.
Открытие терпен-неадридных гетеродимеров открывает новые перспективы в лечении рака кишечника, предлагая более эффективный и безопасный подход к борьбе с этим опасным заболеванием.
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