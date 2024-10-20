Скрытые оазисы на Марсе: ученые обнаружили возможные места обитания жизни под ледяной коркой

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние открытия на поверхности Красной планеты заставили ученых пересмотреть свои представления о возможности существования жизни на Марсе.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Первые подозрения о том, что запасы льда на Марсе не ограничиваются полярными шапками, возникли после сенсационного открытия 2008 года. Космический аппарат "Феникс", проделав небольшую траншею в Зеленой долине, запечатлел на снимке белое вещество на глубине нескольких сантиметров. Быстрое исчезновение этого вещества, предположительно, вызванное сублимацией льда в разреженной атмосфере, подтвердило догадки исследователей.

Спутниковые снимки позволили составить карту распределения водяного льда на Марсе, показав, что он скрывается под поверхностью на значительной части планеты.

Особый интерес представляют снимки марсианских оврагов, таких как Дао Валлис, где белые разводы, по мнению ученых, являются обнажившимся льдом. Они предполагают, что этот лед образовался из снега, выпадавшего во время прошлых ледниковых периодов, и покрылся слоем марсианской пыли.

Ученые выдвинули интересную гипотезу о том, что темное и непроницаемое пылевое одеяло, покрывающее лед, может способствовать его оттаиванию. Поглощая солнечную энергию, оно создает условия, при которых лед может оставаться в жидком состоянии под давлением верхних слоев.

В местах, где астероидные удары или ветер обнажают лед, солнечный свет может проникать в достаточном количестве для фотосинтеза. Это открывает возможность существования микроскопической жизни в этих гипотетических подледных резервуарах.

Американские ученые из Калифорнийского технологического института, опубликовавшие свои выводы в журнале Nature, подчеркивают, что подобные подледные водоемы на Земле богаты микроорганизмами, способными к фотосинтезу.

Поиск таких мест оттаивания на Марсе, по мнению NASA, является одной из ключевых задач в исследовании внеземной жизни.

Вне всяких сомнений, поиск жизни на Марсе должен сосредоточиться на его subsurface, поскольку открытая поверхность планеты практически не защищена от губительной радиации из-за слабого магнитного поля и разреженной атмосферы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

