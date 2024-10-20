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Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения

1:13
Наука

Казалось бы, что общего между всемирно известным итальянским домом моды Prada и частной аэрокосмической компанией Axiom Space? Ответ может удивить.

Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Дело в том, что с октября прошлого года они совместно разрабатывают скафандры для лунной миссии НАСА Artemis III. Результат был представлен на только что состоявшемся в Милане Международном конгрессе. Скафандр получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).

В Prada утверждают, что благодаря конструкции нового скафандра астронавты смогут совершать длительные восьмичасовые выходы в открытый космос и перемещаться в районе южного полюса Луны.

По мнению разработчиков, после серии испытаний на объектах Axiom Space, имитирующих условия Луны, скафандр практически готов. Финальное тестирование намечено на 2025 год. Напомним, первоначально лунная миссия НАСА Artemis III была запланирована на 2022 год, но позже перенесена вначале на 2025-й, а затем на сентябрь 2026 года.

Уточнения

Prada — итальянская публичная компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноимённые дом моды и торговая марка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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