Сновидения без границ: стартап обещает общение во сне

Калифорнийский стартап REMspace готовится к демонстрации революционной технологии, которая позволит людям общаться во сне.
Первый успешный эксперимент состоялся 24 сентября. Два участника, не просыпаясь и не контактируя напрямую, смогли обменяться сообщениями через специальный сервер.
Для использования этой технологии необходимо обладать двумя нетривиальными навыками: входить в состояние осознанного сна и владеть языком Remmyo — языком общения во сне, разработанным самим гендиректором стартапа Майклом Радугой.
В ходе эксперимента первый участник вошел в осознанный сон. Аппаратура отреагировала на это, сгенерировала случайное слово на языке Remmyo и передала его через наушники. Участник подтвердил получение, повторив слово. Затем слово отправили второму участнику, также находящемуся в осознанном сне. После пробуждения он правильно воспроизвел полученное слово.
Авторы стартапа уверены, что их технология открывает безграничные возможности для создания совершенно новых форм коммуникации.
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