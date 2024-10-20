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Сновидения без границ: стартап обещает общение во сне

1:12
Наука

Калифорнийский стартап REMspace готовится к демонстрации революционной технологии, которая позволит людям общаться во сне.

Сновидения без границ: стартап обещает общение во сне
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Первый успешный эксперимент состоялся 24 сентября. Два участника, не просыпаясь и не контактируя напрямую, смогли обменяться сообщениями через специальный сервер.

Для использования этой технологии необходимо обладать двумя нетривиальными навыками: входить в состояние осознанного сна и владеть языком Remmyo — языком общения во сне, разработанным самим гендиректором стартапа Майклом Радугой.

В ходе эксперимента первый участник вошел в осознанный сон. Аппаратура отреагировала на это, сгенерировала случайное слово на языке Remmyo и передала его через наушники. Участник подтвердил получение, повторив слово. Затем слово отправили второму участнику, также находящемуся в осознанном сне. После пробуждения он правильно воспроизвел полученное слово.

Авторы стартапа уверены, что их технология открывает безграничные возможности для создания совершенно новых форм коммуникации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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