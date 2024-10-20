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Искусственный интеллект на орбите: Sitronics Space предлагает умные спутники

1:03
Наука

Российская компания Sitronics Space разрабатывает инновационное решение для своих спутниковых систем — интеграцию искусственного интеллекта в бортовое оборудование.

Искусственный интеллект на орбите: Sitronics Space предлагает умные спутники
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщил директор подразделения по продуктам и сервисам Юрий Ильин, применение алгоритмов ИИ позволит спутниковым системам автоматически отбирать качественные снимки, исключая те, что замутнены облачностью или дефектами.

Кроме того, ИИ сможет самостоятельно определять нужные участки земной поверхности или объекты, предоставляя операторам не огромные массивы данных, а конкретные и точные ответы на поставленные вопросы.

Представьте: вместо обработки гигабайтов информации оператор получает описание и координаты аварийного участка с разливом нефтепродуктов.

Sitronics Space также рассматривает возможность использования больших языковых моделей (LLM), которые позволят получать необходимую информацию без специальных знаний, просто задав вопрос на обычном языке.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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