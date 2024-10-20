Искусственный интеллект на орбите: Sitronics Space предлагает умные спутники

Российская компания Sitronics Space разрабатывает инновационное решение для своих спутниковых систем — интеграцию искусственного интеллекта в бортовое оборудование.
Как сообщил директор подразделения по продуктам и сервисам Юрий Ильин, применение алгоритмов ИИ позволит спутниковым системам автоматически отбирать качественные снимки, исключая те, что замутнены облачностью или дефектами.
Кроме того, ИИ сможет самостоятельно определять нужные участки земной поверхности или объекты, предоставляя операторам не огромные массивы данных, а конкретные и точные ответы на поставленные вопросы.
Представьте: вместо обработки гигабайтов информации оператор получает описание и координаты аварийного участка с разливом нефтепродуктов.
Sitronics Space также рассматривает возможность использования больших языковых моделей (LLM), которые позволят получать необходимую информацию без специальных знаний, просто задав вопрос на обычном языке.
Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.