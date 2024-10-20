Домашний киберпанк: Casio предлагает милого-робота под замену домашнего питомца

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Японская компания Casio вводит в продажу Moflin — очаровательного плюшевого робота с искусственным интеллектом, разработанного совместно со стартапом Vanguard Industries.

Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, PDM

Первое публичное появление Moflin состоялось на выставке CES 2021, где он сразу же привлек внимание своей необычной концепцией.

Moflin задумывался как компаньон для эмоциональной поддержки, способный стать настоящим членом семьи. Каждый робот обладает уникальным характером и способен адаптировать свое поведение в зависимости от ситуации.

Moflin реагирует на прикосновения, звуки и слова, проявляя склонность к обучению и развитию в зависимости от качества общения с хозяином.

Для подключения к приложению и управления функциями Moflin поддерживает Bluetooth. При подзарядке робот "засыпает", а его съемный мех можно стирать.

Продажи Moflin стартуют 7 ноября по цене около $400, но пока только на территории Японии.

Уточнения

Casio Computer Co., Ltd. — японский производитель электронных устройств. Корпорация основана в апреле 1946 года в Токио.