Аврора с искусственным интеллектом: российские разработчики строят умную ОС

Российские разработчики операционной системы "Аврора" нацелены на интеграцию передовых алгоритмов искусственного интеллекта, что откроет новые горизонты для ее функциональности.
Вице-президент "Ростелекома" Дарий Халитов, возглавляющий ИТ-кластер компании, рассказал о двух основных подходах к внедрению нейросетей в "Аврору".
Первый путь предполагает использование мультимодального искусственного интеллекта, основанного на уже существующих и доработанных языковых моделях.
Второй вариант рассматривает возможность сотрудничества с крупной российской IT-компанией, обладающей собственной языковой моделью, которую можно интегрировать в "Аврору".
Халитов подчеркнул, что использование зарубежных ИИ-решений в отечественной ОС "Аврора" не рассматривается.
Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.
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