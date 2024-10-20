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Аврора с искусственным интеллектом: российские разработчики строят умную ОС

0:51
Наука

Российские разработчики операционной системы "Аврора" нацелены на интеграцию передовых алгоритмов искусственного интеллекта, что откроет новые горизонты для ее функциональности.

Аврора с искусственным интеллектом: российские разработчики строят умную ОС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вице-президент "Ростелекома" Дарий Халитов, возглавляющий ИТ-кластер компании, рассказал о двух основных подходах к внедрению нейросетей в "Аврору".

Первый путь предполагает использование мультимодального искусственного интеллекта, основанного на уже существующих и доработанных языковых моделях.

Второй вариант рассматривает возможность сотрудничества с крупной российской IT-компанией, обладающей собственной языковой моделью, которую можно интегрировать в "Аврору".

Халитов подчеркнул, что использование зарубежных ИИ-решений в отечественной ОС "Аврора" не рассматривается.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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