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Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов

1:18
Наука

Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав "Ростеха", завершил испытания инновационного устройства, которое можно условно назвать "защищенным принтером".

Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy 92, CC BY-SA 4.0

Новое устройство предназначено для обеспечения безопасности информации на атомных объектах, в аэропортах, нефтеперерабатывающих предприятиях и других режимных объектах.

Вместо обычной печати, "принтер" будет обрабатывать и фиксировать буквенно-цифровую информацию, получаемую от системы объективного контроля. Эта система отслеживает все действия дежурных операторов, создавая аппаратный журнал.

Устройство представляет собой моноблок, включающий механизм печати, блок индикации, систему защиты и электропитания. Данные выводятся на листы А4 или рулонную бумагу.

"Принтер" способен работать в широком температурном диапазоне от -10°С до +55°С. Он поддерживает стандартные протоколы USB и LPT, что позволяет ему получать информацию с компьютеров под управлением Windows, Linux и DOS, а также с другой совместимой аппаратуры.

Серийное производство нового устройства планируется запустить до конца текущего года.

Уточнения

А́томная электроста́нция — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Холдинг «Росэлектроника» — российский холдинг, национальный вендор по электронике, объединяет предприятия-производители электронной продукции, образован в 1997 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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