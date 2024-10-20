Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли

Исследователи из Германии и Дании совершили научное открытие, которое заставит задуматься о хрупкости нашей планеты. Им удалось воссоздать звуки, которые издавало магнитное поле Земли во время катастрофического падения, произошедшего около 41 тысячи лет назад.
Данные о падении магнитного поля были получены в ходе изучения лавовых потоков Лашампа во Франции в 1960-х годах. Ученые обнаружили, что в то время магнитное поле планеты ослабло до 5% от своей обычной силы, что позволило космической радиации проникать сквозь атмосферу.
Для создания звуковой записи катастрофы исследователи использовали "полевые записи звуков всего", что существовало на поверхности Земли в то время, взяв за основу скрип дерева. Результат получился пугающе реалистичным, передавая всю мощь и ужас произошедшего.
Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
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