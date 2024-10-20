Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург
Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США
Как легко очистить пластиковую тару от налёта: проверенные методы
Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России
Зачем шеф-повара посыпают соль и специи с высоты
Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду
Народные средства против простуды
Стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли

0:57
Наука

Исследователи из Германии и Дании совершили научное открытие, которое заставит задуматься о хрупкости нашей планеты. Им удалось воссоздать звуки, которые издавало магнитное поле Земли во время катастрофического падения, произошедшего около 41 тысячи лет назад.

Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Данные о падении магнитного поля были получены в ходе изучения лавовых потоков Лашампа во Франции в 1960-х годах. Ученые обнаружили, что в то время магнитное поле планеты ослабло до 5% от своей обычной силы, что позволило космической радиации проникать сквозь атмосферу.

Для создания звуковой записи катастрофы исследователи использовали "полевые записи звуков всего", что существовало на поверхности Земли в то время, взяв за основу скрип дерева. Результат получился пугающе реалистичным, передавая всю мощь и ужас произошедшего.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Кошки
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна Аудио 
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Мир. Новости мира
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург
Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США
Как легко очистить пластиковую тару от налёта: проверенные методы
Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России
Зачем шеф-повара посыпают соль и специи с высоты
Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду
Народные средства против простуды
Стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО
Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.