В облаках GJ 9827: ученые обнаружили паровой гигант

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический телескоп Джеймс Уэбб совершил очередное сенсационное открытие: в 100 световых годах от Земли обнаружена экзопланета GJ 9827, которая кардинально отличается от всех ранее известных.

GJ 9827 — это не газовый гигант, как большинство экзопланет, а уникальный паровой мир. Такое строение обусловлено экстремально высокими температурами, при которых все вещества находятся в газообразном состоянии.

Поиск планет, подобных Земле, с наличием жидкой воды, является одной из главных задач астрономов. GJ 9827, несмотря на свою непригодность для жизни, является важным этапом в этом исследовании.

Благодаря трансмиссионной спектроскопии ученым удалось определить, что GJ 9827 состоит в основном из тяжелых элементов, подобно нашей планете. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о строении экзопланет и открывает новые горизонты для изучения атмосферы других миров.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» — орбитальная инфракрасная обсерватория.

