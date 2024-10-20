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Ту-214 получит вторую жизнь: в Туполев создан центр глубокой модернизации

1:09
Наука

В АО "Туполев" стартовал проект по глубокой модернизации российского авиалайнера Ту-214. Для реализации амбициозной программы создан Инновационный конструкторский центр, который будет заниматься совершенствованием характеристик воздушного судна.

Ту-214 получит вторую жизнь: в Туполев создан центр глубокой модернизации
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 4.0

В центре уже ведется набор специалистов для четырех ключевых команд: "Системы", "Планер", "Силовая установка" и "Послепродажное обслуживание".

Управляющий директор компании Константин Тимофеев подчеркнул, что Ту-214 обладает рядом выдающихся качеств: отличное крыло, сертифицированные силовые установки, качественный фюзеляж и оперение. По его словам, самолет уже близок к идеалу, но работа по его дальнейшему совершенствованию будет продолжена.

В первую очередь, внимание будет уделено снижению веса лайнера.

Программа модернизации включает в себя целый ряд проектов, направленных на оцифровку технической документации, уменьшение общего веса самолета, переход на новые композитные материалы, обновление бортовых систем и интерьера.

Уточнения

Ту-204/214 — советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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