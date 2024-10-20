Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Росатома начали работу над созданием новых высокопрочных материалов, которые будут использоваться в российской атомной и космической отраслях уже к 2025 году. Эти материалы будут применяться в новом поколении водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) и реакторах на быстрых нейтронах.

Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

По мнению экспертов Росатома, традиционные материалы, используемые в создании атомных реакторов, имеют ограниченный ресурс, который можно увеличить до 80 лет. Однако для реакторов 4 поколения необходимы новые, более прочные конструкционные материалы, которые позволят достичь структурной стабильности и достаточного ресурса.

В качестве альтернативы традиционным материалам были выбраны металлооксидные композиты, в частности дисперсно-упрочненные оксидами стали. Эти материалы обладают повышенной прочностью и стабильностью, что делает их идеальными для использования в новом поколении реакторов.

Для производства новых материалов будет создана специальная производственная площадка, которая обеспечит выпуск необходимых заготовок в объеме до 1000 метров труб ежегодно. Планируется, что уже к 2025 году будет налажен выпуск конструкционных материалов для реакторов на быстрых нейтронах, а также высокопрочных кандидатных материалов для ВВЭР-СКД и ВВЭР-С-1000.

Кроме того, особое внимание будет уделено перспективным жаропрочным материалам, которые способны выдерживать рабочие температуры не менее 1500°C. Эти материалы будут использоваться в высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах и космических ядерных энергетических установках.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

