Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой
Устойчивость туши: секреты от профессионала
Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном
Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами

Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей

1:50
Наука

Специалисты Росатома начали работу над созданием новых высокопрочных материалов, которые будут использоваться в российской атомной и космической отраслях уже к 2025 году. Эти материалы будут применяться в новом поколении водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) и реакторах на быстрых нейтронах.

Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей
Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

По мнению экспертов Росатома, традиционные материалы, используемые в создании атомных реакторов, имеют ограниченный ресурс, который можно увеличить до 80 лет. Однако для реакторов 4 поколения необходимы новые, более прочные конструкционные материалы, которые позволят достичь структурной стабильности и достаточного ресурса.

В качестве альтернативы традиционным материалам были выбраны металлооксидные композиты, в частности дисперсно-упрочненные оксидами стали. Эти материалы обладают повышенной прочностью и стабильностью, что делает их идеальными для использования в новом поколении реакторов.

Для производства новых материалов будет создана специальная производственная площадка, которая обеспечит выпуск необходимых заготовок в объеме до 1000 метров труб ежегодно. Планируется, что уже к 2025 году будет налажен выпуск конструкционных материалов для реакторов на быстрых нейтронах, а также высокопрочных кандидатных материалов для ВВЭР-СКД и ВВЭР-С-1000.

Кроме того, особое внимание будет уделено перспективным жаропрочным материалам, которые способны выдерживать рабочие температуры не менее 1500°C. Эти материалы будут использоваться в высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах и космических ядерных энергетических установках.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей
Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном
Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами
Как ухаживать за бородой: секреты от барбера
Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент
Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.