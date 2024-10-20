Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современные альтернативы пугалам: советы по садоводству
Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов
В движении Мы есть русские осудили SHAMAN за регистрацию бренда
Мексика совершила первую поставку газа в Европу
Кофе остыл — не беда: нутрициолог объяснила, как использовать холодный напиток
Авторынок России: чего ждать от продаж в ближайшие месяцы
Как не выбросить, а пустить в дело отработанную мульчу из теплицы
Россиянам назвали худший способ хранения сбережений
Здоровье животного под наблюдением: о необходимой периодичности ветеринарных осмотров

Обновление военной машины: американский военный подрядчик представил компактные ударные дроны Bolt и Bolt-M

2:02
Наука

Американская компания Anduril Industries, специализирующаяся на разработке военных технологий, представила две новые модели компактных ударных дронов — Bolt и Bolt-M. Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны нести до 1,5 кг боевой нагрузки и предназначены для разведки, наблюдения и проведения поисково-спасательных работ.

Обновление военной машины: американский военный подрядчик представил компактные ударные дроны Bolt и Bolt-M
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

Обе модели дронов интегрированы в ИИ-сеть Lattice AI, которая была разработана на базе уже существующих технологий Anduril. Эта сеть позволяет объединить данные с различных источников, включая крылатые ракеты Swarm, подводные беспилотники и автономные летательные аппараты.

Модель Bolt весит около 4,5 кг и легко помещается в рюкзаке. Она может быть развернута за пять минут и предназначена для разведки, наблюдения и проведения поисково-спасательных работ. Управление дроном может быть ручным или автономным. Время в полете составляет 45 минут, а дальность действия — 20 км.

Модель Bolt-M практически идентична Bolt, но имеет возможность нести боевую нагрузку весом 1,3 кг. Эта нагрузка предназначена для уничтожения транспортных средств и бронированной техники. Управляя дроном с помощью контроллера и сенсорного экрана, оператор может вести наблюдение, выбирать цель и задавать параметры угла атаки. Алгоритмы наведения довершают остальное перед поражением цели. В распоряжении у оператора Bolt-M есть 40 минут, чтобы поразить цель на дальности до 20 км.

Эти новые модели дронов представляют собой значительный шаг вперед в развитии военных технологий и могут быть использованы в различных сценариях, включая разведку, наблюдение и поисково-спасательные работы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Кошки
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО
В движении Мы есть русские осудили SHAMAN за регистрацию бренда
Мексика совершила первую поставку газа в Европу
Кофе остыл — не беда: нутрициолог объяснила, как использовать холодный напиток
Обновление военной машины: американский военный подрядчик представил компактные ударные дроны Bolt и Bolt-M
Авторынок России: чего ждать от продаж в ближайшие месяцы
Как не выбросить, а пустить в дело отработанную мульчу из теплицы
Россиянам назвали худший способ хранения сбережений
Здоровье животного под наблюдением: о необходимой периодичности ветеринарных осмотров
Борщ в духовке: с курицей и квашеной капустой, обладает особенно насыщенным вкусом и ароматом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.