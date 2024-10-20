Обновление военной машины: американский военный подрядчик представил компактные ударные дроны Bolt и Bolt-M

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская компания Anduril Industries, специализирующаяся на разработке военных технологий, представила две новые модели компактных ударных дронов — Bolt и Bolt-M. Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны нести до 1,5 кг боевой нагрузки и предназначены для разведки, наблюдения и проведения поисково-спасательных работ.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

Обе модели дронов интегрированы в ИИ-сеть Lattice AI, которая была разработана на базе уже существующих технологий Anduril. Эта сеть позволяет объединить данные с различных источников, включая крылатые ракеты Swarm, подводные беспилотники и автономные летательные аппараты.

Модель Bolt весит около 4,5 кг и легко помещается в рюкзаке. Она может быть развернута за пять минут и предназначена для разведки, наблюдения и проведения поисково-спасательных работ. Управление дроном может быть ручным или автономным. Время в полете составляет 45 минут, а дальность действия — 20 км.

Модель Bolt-M практически идентична Bolt, но имеет возможность нести боевую нагрузку весом 1,3 кг. Эта нагрузка предназначена для уничтожения транспортных средств и бронированной техники. Управляя дроном с помощью контроллера и сенсорного экрана, оператор может вести наблюдение, выбирать цель и задавать параметры угла атаки. Алгоритмы наведения довершают остальное перед поражением цели. В распоряжении у оператора Bolt-M есть 40 минут, чтобы поразить цель на дальности до 20 км.

Эти новые модели дронов представляют собой значительный шаг вперед в развитии военных технологий и могут быть использованы в различных сценариях, включая разведку, наблюдение и поисково-спасательные работы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

