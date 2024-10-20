Паук-грузчик: человечество получило паутину, способную поднимать предметы в 80 раз тяжелее себя

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Университета Тафтса запустила проект Silklab, целью которого является создание материалов с уникальными свойствами. Их первой разработкой стала искусственная паутина, удивительно похожая на ту, которой пользуется персонаж комиксов Человек-Паук.

Фото: flickr.com by vastateparksstaff, CC BY 2.0

Все началось с экспериментов с фиброином, белком, содержащимся в нити шелкопряда. Во время одного из опытов исследователь Марко Ло Прести случайно открыл, что при очистке лабораторной колбы ацетоном фиброин превращается в гидрогель, который формирует подобие паутины. Однако этот процесс занял несколько часов, поэтому ученые стали искать способ ускорить его.

В результате они обнаружили, что добавление дофамина, нейромедиатора, позволяет ускорить процесс затвердевания почти мгновенно. Далее, в смесь был добавлен хитозан, что придало ей клейкость. В итоге получился материал с высоким сопротивлением на разрыв, но сохраняющий эластичность.

Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых они выдавливали материал через узкие сопла, имитируя "стрельбу" на расстояние до 12 см. Они сумели подцепить и поднять предметы в 80 раз тяжелее самой нити, включая изделия из металла, дерева и пластика. Более того, они смогли поднять и переместить предметы, плавающие в воде, а также частично закопанные в грунт.

Хотя практического применения этому открытию пока не найдено, исследователи надеются, что по мере совершенствования технологии они смогут получить новые полезные материалы. Этот прорыв может привести к созданию новых материалов с уникальными свойствами, которые могут найти применение в различных областях.

Уточнения

Паути́на — секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в форме нитей. По химической природе белок, близкий по составу к шёлку насекомых. Паутину способны выделять представители ряда групп паукообразных (пауки, ложноскорпионы, некоторые клещи) и губоногие многоножки.

