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Обмануть мошенника: власти США пошли на создание фейковой криптовалюты для раскрытия преступления

1:48
Наука

Власти США продолжают борьбу с незаконной деятельностью на рынке криптовалют. ФБР сообщило о промежуточных результатах операции "Operation Token Mirrors", в ходе которой были привлечены к ответственности 18 частных лиц и четыре криптофирмы: Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant.

Обмануть мошенника: власти США пошли на создание фейковой криптовалюты для раскрытия преступления
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Основным обвинением стало создание фиктивной торговли, целью которой было завышение стоимости криптовалюты и обогащение на этом. ФБР создало фейковую криптовалюту NexFundAI на базе Ethereum и начала рекламировать ее как эффективное средство инвестирования в проекты искусственного интеллекта на ранней стадии. Агенты контролировали все операции с NexFundAI и таким образом отслеживали незаконную активность игроков на рынке.

Выяснилось, что ZM Quant была ответственной за 80% всех махинаций с фейковой криптовалютой. Представители организации сознательно разработали и продвигали механизмы завышения цены на новый токен. Изучение их деятельности привело к тому, что ФБР заблокировало работу торговых ботов, которые совершали спекуляции с 60 видами криптовалют. Были конфискованы активы на сумму $25 млн, а также задержаны преступники в Техасе, Великобритании и Португалии.

Каждый из обвиняемых может получить срок до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подала соответствующие иски. ФБР также старается установить связь с добросовестными покупателями фейковой криптовалюты NexFundAI, чтобы вернуть им потраченные средства.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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