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Ад не страшен: в России создали защиту от перегрева для БПЛА

1:43
Наука

Ученые Московского государственного технического университета им. Баумана разработали инновационный полимер с повышенной теплостойкостью, способный защитить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) от воздействия огня и высоких температур при ликвидации пожаров и в зонах боевых действий.

Ад не страшен: в России создали защиту от перегрева для БПЛА
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Новая технология синтеза полиэфиримидов позволяет создавать материалы с улучшенной термостойкостью. Первые образцы этого материала уже получены, и температура его плавления достигает 245°C. Это значит, что БПЛА, обработанные этим материалом, смогут выдерживать сильный перегрев без риска возгорания.

Авторы разработки из МГТУ им. Баумана серьезно усовершенствовали процесс синтеза полиэфиримидов, добавив в его структуру новые теплостойкие элементы на одной из фаз процесса. Это позволило значительно повысить термостойкость материала.

Новый материал найдет широкое применение не только в области БПЛА, но и в автомобильной и авиационной отраслях, а также в биомедицине. Обработанные этим материалом дроны смогут проникать в труднодоступные зоны зданий во время ликвидации пожаров, проводить разведку, выполнять поиск людей и координировать спасательные операции. В зонах боевых действий новый материал позволит беспилотникам работать в условиях высоких температур, что значительно повысит их эффективность.

Разработка этого супертермостойкого полимера является важным достижением в области материаловедения и открывает новые возможности для применения БПЛА в различных отраслях.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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