Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что важно учесть при показе квартиры покупателю: мнение специалиста
Юрист объяснил, как суд выбирает место жительства детей при разводе родителей: Муцениеце против Прилучного
Китай поставил в Россию рекордный объём товаров
Технические проблемы старых авто: на что обратить внимание
Пермские мухоморы покорили весь мир: экспорт превысил 500 кг
В Сьерра-Леоне мечтают провести матч со сборной России
Ад не страшен: в России создали защиту от перегрева для БПЛА
Как правильно подготовить виноград к зиме: обрезка, укрытие и другие важные меры
Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша

Технологии против жизни: жители техасского городка Гранбери восстают против шумной биткойн-фермы

1:44
Наука

Жители небольшого городка Гранбери в штате Техас подали иск против компании Marathon Digital, обвинив ее в создании невыносимых условий жизни из-за постоянного шума, производимого ее биткойн-фермой. По их словам, ферма стала причиной стресса, бессонницы и других проблем со здоровьем для многих местных жителей.

Технологии против жизни: жители техасского городка Гранбери восстают против шумной биткойн-фермы
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Биткойн-ферма Marathon Digital потребляет огромное количество энергии — 300 мегаватт. Она расположена рядом с газовой электростанцией Wolf Hollow II, которая обеспечивает ее электричеством, но при этом выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа — до 760 000 тонн в год.

Техас в последнее время стал настоящим раем для "добытчиков" биткойнов. Низкие налоги, обширные свободные земли и легкий доступ к электросетям делают штат идеальным местом для майнинга. За каждый успешно угаданный хэш Marathon Digital получает в качестве вознаграждения 3,125 биткойна.

Однако, если для компании финансовые расходы на электроэнергию являются единственным негативным аспектом майнинга, который она легко компенсирует добытой криптовалютой, то для жителей Гранбери ситуация выглядит совсем иначе. Работа вентиляторов системы охлаждения фермы, состоящей из более 20 000 компьютеров, производит невыносимый шум, который не дает им спокойно жить и становится причиной многих проблем.

Жители Гранбери надеются, что судебный процесс приведет к решению этой проблемы и позволит им вернуть спокойствие в свои жизни.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек
Домашние животные
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Мир. Новости мира
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Юрист объяснил, как суд выбирает место жительства детей при разводе родителей: Муцениеце против Прилучного
Китай поставил в Россию рекордный объём товаров
Технические проблемы старых авто: на что обратить внимание
Пермские мухоморы покорили весь мир: экспорт превысил 500 кг
В Сьерра-Леоне мечтают провести матч со сборной России
Ад не страшен: в России создали защиту от перегрева для БПЛА
Как правильно подготовить виноград к зиме: обрезка, укрытие и другие важные меры
Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша
Подготовка квартиры к продаже: маленькие хитрости для больших результатов
Марию Кожевникову ужаснули новые поблажки для квадроберов: вот началось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.