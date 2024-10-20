Технологии против жизни: жители техасского городка Гранбери восстают против шумной биткойн-фермы

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Жители небольшого городка Гранбери в штате Техас подали иск против компании Marathon Digital, обвинив ее в создании невыносимых условий жизни из-за постоянного шума, производимого ее биткойн-фермой. По их словам, ферма стала причиной стресса, бессонницы и других проблем со здоровьем для многих местных жителей.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Биткойн-ферма Marathon Digital потребляет огромное количество энергии — 300 мегаватт. Она расположена рядом с газовой электростанцией Wolf Hollow II, которая обеспечивает ее электричеством, но при этом выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа — до 760 000 тонн в год.

Техас в последнее время стал настоящим раем для "добытчиков" биткойнов. Низкие налоги, обширные свободные земли и легкий доступ к электросетям делают штат идеальным местом для майнинга. За каждый успешно угаданный хэш Marathon Digital получает в качестве вознаграждения 3,125 биткойна.

Однако, если для компании финансовые расходы на электроэнергию являются единственным негативным аспектом майнинга, который она легко компенсирует добытой криптовалютой, то для жителей Гранбери ситуация выглядит совсем иначе. Работа вентиляторов системы охлаждения фермы, состоящей из более 20 000 компьютеров, производит невыносимый шум, который не дает им спокойно жить и становится причиной многих проблем.

Жители Гранбери надеются, что судебный процесс приведет к решению этой проблемы и позволит им вернуть спокойствие в свои жизни.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

