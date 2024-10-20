В МАИ разработали уникальное решение по умной дефектоскопии

2:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках проекта по промышленной дефектоскопии учёные МАИ разработали уникальную методику по созданию синтетических данных. Обученная на этих данных нейросеть позволяет снимать показания приборов при помощи умной камеры беспилотника.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

Одной из важнейших проблем на промышленных объектах является поддержание исправности оборудования и инфраструктуры. Обычно эту задачу выполняют квалифицированные специалисты, но обход огромных территорий занимает много времени, а в некоторых местах — и небезопасен для человека. Для выполнения этой важной и трудной задачи в последние годы стали активно привлекать беспилотники, оснащённые умными камерами, которые позволяют в автоматическом режиме контролировать объекты инфраструктуры и снимать показания с приборов — как электронных, так и стрелочных.

Такой проект для теплоэлектростанции реализовали в МАИ. В задачи промышленного беспилотника входила, в частности, дефектоскопия труб, связанных с топкой парового котла, а также определение показаний приборов машинного зала.

По словам руководителя лаборатории искусственного интеллекта МАИ Вадима Кондаратцева, главная сложность заключалась в том, что дрон может с любой стороны подлететь к манометру, в результате чего прибор получит очень разные ракурсы освещения. Для решения этой проблемы ученые создали синтетический датасет, связанный с манометром. Они изучили большой массив мировых научных публикаций и выяснили, что для стрелочных приборов не существует универсальной методики создания синтетических данных.

Кроме того, ученые столкнулись с проблемой определения дефектов труб. Главная трудность здесь состояла в том, что дрон летает в полной темноте с зажженным прожектором, а потому в зависимости от того, как ложится на трубу свет, меняется и изображение возможного дефекта. Для решения этой проблемы ученые создали генератор синтетических данных, который позволяет имитировать различные условия освещения и получить необходимые данные для обучения нейросети.

Разработка таких исходных 3D моделей — довольно трудоемкая работа, которая в среднем занимает несколько месяцев. Однако, когда генератор готов, он способен за неделю создать несколько сотен тысяч изображений, которых вполне хватает для обучения нейросети.

По мнению Вадима Кондаратцева, обученный специалист-человек распознает дефекты и считывает показания приборов в 100% случаев, но дрон с умной камерой может облететь всю топку за 5 минут, а человеку надо потратить несколько недель на строительство лесов и последующий осмотр. Таким образом, новая методика позволяет значительно ускорить процесс дефектоскопии и снизить риски для человека.

Уточнения

Дефектоско́п — устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. К дефектам относятся нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, отклонения хим. состава и размеров и др.



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