Три пениса у одного мужчины: невероятное открытие в анатомии

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В последнем номере журнала Journal of Medical Case Reports опубликована статья о редком случае мужчины с "трифалией" — наличием трёх половых органов. Иначе говоря, у него было три пениса, о наличии которых он не подозревал.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rokotov_and_Finberg_Jeans_brand_Rokotoff.jpg by ALIZIER

Такие анатомические особенности, как дополнительная селезёнка, а также вариации в строении двух мышц вполне возможны, но встречаются такие анатомические особенности, о которых трудно догадаться.

Открытие было сделано во время вскрытия тела 78-летнего мужчины, который завещал своё тело науке. Этот случай поставил в тупик многих анатомов и вызвал дискуссии о типичной человеческой анатомии и её вариациях.

Согласно исследованию, только один пенис был виден снаружи, а два других, меньших по размеру, находились внутри мошонки. Основной пенис был 77 мм в длину и 24 мм в ширину, а дополнительные — примерно вдвое меньше.

Интересно, что у исследователей получилось обнаружить только одну уретру — полую трубку, которая позволяет моче и сперме выходить из организма. Эта уретра проходила от мочевого пузыря через часть одного из меньших пенисов и по длине основного, не затрагивая третий орган.

Было ли недоразумение в определении этих анатомических структур? Возможно, второй пенис просто был неверно идентифицирован как часть основного? Или это на самом деле случай дифалии — наличия двух пенисов? В любом случае, анатомия этого мужчины отличалась от того, что обычно можно увидеть в учебниках.

Исследование предполагает, что все три пениса содержали эректильную ткань, способную к увеличению, но неясно, функционировали ли они независимо или совместно. Авторы не подтвердили свои выводы микроскопическим исследованием или проверкой нервов и кровеносных сосудов.

Другой случай, описанный в 2020 году, касался трехмесячного младенца. В этом случае основной пенис располагался на обычном месте, а дополнительные — на промежности (область между анусом и мошонкой у мужчин). Ни у одного из дополнительных пенисов не было уретры, что делало их нефункциональными, поэтому они были безопасно удалены.

Пенис начинает формироваться в начале первого триместра беременности, когда женщина может ещё не знать об этом. Во время этого критического периода эмбрион может подвергаться различным влияниям, включая токсины, попадающие в кровь матери, если она заболеет, принимает определенные лекарства или подвергается воздействию некоторых химикатов. Также существуют генетические факторы, влияющие на развитие органов.

К пятой неделе беременности клетки начинают мигрировать к средней линии эмбриона, где они участвуют в формировании зачатка пениса. Нарушения в этом процессе, аномалии гена (известного как sonic hedgehog), или колебания уровня тестостерона могут привести к формированию дополнительных пенисов.

Хотя случаи трифалии могут вызывать удивление, они подчеркивают более широкую проблему: наша анатомия может значительно варьироваться. Так же, как люди различаются по внешности, так и их внутренняя анатомия может существенно отличаться.

Например, анатомические вариации могут наблюдаться в кровеносных сосудах, органах, мышцах, нервах и даже костях. У меня самого обнаружены лишняя селезенка, дополнительная мышца в ноге и отсутствие обеих длинных ладонных мышц.

Такие случаи, как обнаружение трех пенисов, напоминают о сложности человеческой анатомии и множестве факторов, влияющих на наше тело с самого начала его развития. Исследование таких редких случаев подчеркивает важность дальнейших исследований в области анатомии и эмбриологии, а также здорового образа жизни для тех, кто планирует беременность, чтобы дать эмбриону наилучшие шансы на нормальное развитие.

Уточнения

Полово́й член челове́ка (также пе́нис, лат. penis, греч. πέος и φαλλός) — непарный мягкотканный трубчатый орган, один из наружных половых органов мужчины в составе мужской мочеполовой системы (мочевыделительной и репродуктивной).

