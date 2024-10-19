В Бронзовом веке делали точные копии янтаря

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно отчету испанской газеты El País, группа исследователей под руководством Карлоса Одриосолы (Carlos Odriozola) из Севильского университета изучала копии янтарных бусин, изготовленных людьми, жившими на Пиренейском полуострове между 3000 и 5000 лет назад.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Янтарь_балтийский.jpg by М. Порсина (M. Porsina)

Более 2 000 похожих на янтарь бусин найдены в 15 различных стоянках Бронзового века. Одриосола и его коллеги исследовали эти имитации бусин с помощью методов инфракрасного анализа и компьютерной микротомографии и обнаружили, что для начала процесса в качестве основного материала был выбран камень или ракушка.

Затем для покрытия основного материала использовалась смесь сосновой смолы, пчелиного воска и льняного масла, придающая ему характерный оранжевый цвет янтаря. Затем копию запечатывали костным клеем, изготовленным из вареного коллагена и других останков животных.

"Очевидная попытка воспроизвести характеристики янтаря является доказательством ценности этого материала", — отметил Одриосола.

Исследователи планируют изучить возможность того, что местная знать заказывала искусным мастерам изготовление бусин-имитаций из янтаря. Анализ человеческих останков, найденных захороненными с артефактами из янтаря-имитаций, может показать, скажем, ел ли умерший больше мяса, чем остальное население, тем самым указывая на его статус.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.



Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

