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В Бронзовом веке делали точные копии янтаря

1:33
Наука

Согласно отчету испанской газеты El País, группа исследователей под руководством Карлоса Одриосолы (Carlos Odriozola) из Севильского университета изучала копии янтарных бусин, изготовленных людьми, жившими на Пиренейском полуострове между 3000 и 5000 лет назад.

В Бронзовом веке делали точные копии янтаря
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Янтарь_балтийский.jpg by М. Порсина (M. Porsina)

Более 2 000 похожих на янтарь бусин найдены в 15 различных стоянках Бронзового века. Одриосола и его коллеги исследовали эти имитации бусин с помощью методов инфракрасного анализа и компьютерной микротомографии и обнаружили, что для начала процесса в качестве основного материала был выбран камень или ракушка. 

Затем для покрытия основного материала использовалась смесь сосновой смолы, пчелиного воска и льняного масла, придающая ему характерный оранжевый цвет янтаря. Затем копию запечатывали костным клеем, изготовленным из вареного коллагена и других останков животных.

"Очевидная попытка воспроизвести характеристики янтаря является доказательством ценности этого материала", — отметил Одриосола.

Исследователи планируют изучить возможность того, что местная знать заказывала искусным мастерам изготовление бусин-имитаций из янтаря. Анализ человеческих останков, найденных захороненными с артефактами из янтаря-имитаций, может показать, скажем, ел ли умерший больше мяса, чем остальное население, тем самым указывая на его статус.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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