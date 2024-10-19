Исследование обнаруживает влияние табака на структуру костей

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Новое исследование выявило, что потребление табака оставило заметный след на структуре человеческих костей. Анализируя скелетные останки, сохранившиеся до XII века, учёные обнаружили значительные изменения в составе костей, связанные с употреблением табака. Это открытие впервые позволяет исследователям идентифицировать останки курильщиков даже в случаях отсутствия зубов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22A_Smoking_Club%22_Wellcome_L0016629.jpg by William Dickinson

Исследование, являющееся частью проекта "Табак, здоровье и история", под началом Сары Инскип (Sarah Inskip) сосредоточено на молекулярных изменениях, вызванных курением табака. Прежде всего, изучению подлежит расположенная в задней части рта кортикальная кость, которая обладает большей механической прочностью и большей плотностью.

Эти изменения, остающиеся заметными даже спустя столетия после смерти, предлагают новый способ категоризации останков и более глубокого понимания долгосрочных последствий употребления табака для здоровья прошлых поколений.

Останки собраны с двух различных мест: лондонского кладбища Сент-Джеймс (St James's Garden Burial Ground in Euston) и погоста в Бартон-апон-Хамбер (Barton-upon-Humber) в Линкольншире.

Останки из столицы датируются XVIII и XIX веками, когда потребление табака стало широко распространено в Европе. В то время как останки из Бартон-апон-Хамбер охватывают более широкий временной промежуток — с XII по XIX век, что позволяет исследователям сравнивать структуры костей до и после введения табака в Западную Европу в XVI веке.

С помощью современных методов, таких как сканирующая электронная микроскопия, исследователи обнаружили явные метаболические различия в костях курильщиков и некурильщиков. Эти молекулярные различия остаются заметными даже после длительных периодов захоронения, указывая на то, что влияние табака на здоровье человека проникает глубоко в скелетную систему.

Открытие изменений в структуре костей среди останков курильщиков позволяет археологам впервые классифицировать останки без зубов. В то время как современные клинические исследования обширно задокументировали вредные эффекты табака на здоровье человека, включая его роль в возникновении респираторных заболеваний и злокачественных опухолей, это исследование представляет собой первое археологическое свидетельство того, как табак физически изменял структуру человеческих костей.

"Наше исследование показывает, что есть значительные различия в молекулярных характеристиках костей курильщиков и некурильщиков, что демонстрирует влияние курения на структуру нашего скелета, — констатирует Инскип".

Последствия этого исследования обширны, поскольку возможность идентифицировать курение по анализу костей открывает новые перспективы для изучения заболеваний и состояний здоровья, связанных с курением в исторической перспективе. Например, этот метод может помочь археологам исследовать распространенность опорно-двигательных и стоматологических заболеваний, связанных с потреблением табака в прошлом.

Одним из наиболее значительных результатов этого исследования является то, что оно позволяет исследователям классифицировать людей как курильщиков даже при отсутствии характерных зубных признаков, таких как износ или окрашивание, часто ассоциируемое с курением трубок. Это достижение расширяет круг лиц, которые могут быть проанализированы в археологических исследованиях, предлагая более полное представление о влиянии табака на исторические популяции.

Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала Science Advances и представляют собой важный шаг вперёд в области биоархеологии.

Уточнения

Линкольншир (англ. Lincolnshire) — графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря. Частично входит в состав региона Ист-Мидлендс, частично — в Йоркшир и Хамбер.

