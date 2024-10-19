Исследование обнаруживает влияние табака на структуру костей

Новое исследование выявило, что потребление табака оставило заметный след на структуре человеческих костей. Анализируя скелетные останки, сохранившиеся до XII века, учёные обнаружили значительные изменения в составе костей, связанные с употреблением табака. Это открытие впервые позволяет исследователям идентифицировать останки курильщиков даже в случаях отсутствия зубов.
Исследование, являющееся частью проекта "Табак, здоровье и история", под началом Сары Инскип (Sarah Inskip) сосредоточено на молекулярных изменениях, вызванных курением табака. Прежде всего, изучению подлежит расположенная в задней части рта кортикальная кость, которая обладает большей механической прочностью и большей плотностью.
Эти изменения, остающиеся заметными даже спустя столетия после смерти, предлагают новый способ категоризации останков и более глубокого понимания долгосрочных последствий употребления табака для здоровья прошлых поколений.
Останки собраны с двух различных мест: лондонского кладбища Сент-Джеймс (St James's Garden Burial Ground in Euston) и погоста в Бартон-апон-Хамбер (Barton-upon-Humber) в Линкольншире.
Останки из столицы датируются XVIII и XIX веками, когда потребление табака стало широко распространено в Европе. В то время как останки из Бартон-апон-Хамбер охватывают более широкий временной промежуток — с XII по XIX век, что позволяет исследователям сравнивать структуры костей до и после введения табака в Западную Европу в XVI веке.
С помощью современных методов, таких как сканирующая электронная микроскопия, исследователи обнаружили явные метаболические различия в костях курильщиков и некурильщиков. Эти молекулярные различия остаются заметными даже после длительных периодов захоронения, указывая на то, что влияние табака на здоровье человека проникает глубоко в скелетную систему.
Открытие изменений в структуре костей среди останков курильщиков позволяет археологам впервые классифицировать останки без зубов. В то время как современные клинические исследования обширно задокументировали вредные эффекты табака на здоровье человека, включая его роль в возникновении респираторных заболеваний и злокачественных опухолей, это исследование представляет собой первое археологическое свидетельство того, как табак физически изменял структуру человеческих костей.
"Наше исследование показывает, что есть значительные различия в молекулярных характеристиках костей курильщиков и некурильщиков, что демонстрирует влияние курения на структуру нашего скелета, — констатирует Инскип".
Последствия этого исследования обширны, поскольку возможность идентифицировать курение по анализу костей открывает новые перспективы для изучения заболеваний и состояний здоровья, связанных с курением в исторической перспективе. Например, этот метод может помочь археологам исследовать распространенность опорно-двигательных и стоматологических заболеваний, связанных с потреблением табака в прошлом.
Одним из наиболее значительных результатов этого исследования является то, что оно позволяет исследователям классифицировать людей как курильщиков даже при отсутствии характерных зубных признаков, таких как износ или окрашивание, часто ассоциируемое с курением трубок. Это достижение расширяет круг лиц, которые могут быть проанализированы в археологических исследованиях, предлагая более полное представление о влиянии табака на исторические популяции.
Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала Science Advances и представляют собой важный шаг вперёд в области биоархеологии.
Линкольншир (англ. Lincolnshire) — графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря. Частично входит в состав региона Ист-Мидлендс, частично — в Йоркшир и Хамбер.
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