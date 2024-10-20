Финские учёные раскрыли тайны любви с помощью сканирования мозга

Ученые из Университета Аалто в Финляндии провели уникальное исследование, направленное на изучение нейробиологических основ различных форм любви и привязанности.
В эксперименте приняли участие 55 взрослых, чья мозговая активность фиксировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Им предложили прослушать фразы, которые вызывали чувства к близким людям, домашним животным и природе, что позволило ученым наблюдать за работой мозга в моменты эмоциональных переживаний.
Результаты показали, что разные формы любви активируют схожие участки мозга, такие как орбитофронтальная кора и поясная извилина, которые отвечают за эмоции и социальное поведение. Наибольшая активация наблюдалась в случае родительской любви, что связано с её особой мотивационной природой.
Важным открытием стало то, что мозговая активность не прекращалась сразу после эксперимента, что свидетельствует о длительном воздействии любви на нейронные процессы.
Кроме того, наблюдались схожие паттерны активации мозга у владельцев домашних животных, что поднимает вопрос о глубине привязанности к животным и её схожести с межличностными отношениями.
Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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