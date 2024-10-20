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Финские учёные раскрыли тайны любви с помощью сканирования мозга

1:19
Наука

Ученые из Университета Аалто в Финляндии провели уникальное исследование, направленное на изучение нейробиологических основ различных форм любви и привязанности.

Финские учёные раскрыли тайны любви с помощью сканирования мозга
Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, CC BY-SA 2.0

В эксперименте приняли участие 55 взрослых, чья мозговая активность фиксировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Им предложили прослушать фразы, которые вызывали чувства к близким людям, домашним животным и природе, что позволило ученым наблюдать за работой мозга в моменты эмоциональных переживаний.

Результаты показали, что разные формы любви активируют схожие участки мозга, такие как орбитофронтальная кора и поясная извилина, которые отвечают за эмоции и социальное поведение. Наибольшая активация наблюдалась в случае родительской любви, что связано с её особой мотивационной природой.

Важным открытием стало то, что мозговая активность не прекращалась сразу после эксперимента, что свидетельствует о длительном воздействии любви на нейронные процессы.

Кроме того, наблюдались схожие паттерны активации мозга у владельцев домашних животных, что поднимает вопрос о глубине привязанности к животным и её схожести с межличностными отношениями.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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